雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

▲A小姐上個月抱著女兒到蔡男（小圖）的雲林老家找人，蔡的賓士車當時就停在門外。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

史上最渣渣男！一名年僅24歲、有槍砲及詐欺前科的蔡姓男子，謊稱是35歲的離職檢察官、富二代，還說自己幫很多富商操盤買賣股票，他成立多個股票群組，透過網路吸收會員，從中挑選有錢的熟女，再以喜歡小孩、渴望成家的形象，與多人交往、騙財騙色，甚至讓四名熟女為他生下小孩。被害女子上網查詢判決書，才知道孩子的爸竟是前科累累的小屁孩，讓她們欲哭無淚！

被蔡男騙了錢，還為他生下一女嬰的A女（40歲）說，蔡姓男子自稱「蔡○涵」，但這只是他行騙江湖的假名，他原名「蔡○諺」，後來又改名「蔡○庭」。他自稱是富二代、檢察官，因不耐煩公務員朝九晚五生活，才辭掉檢座工作，專心股票操盤，A女就是在股友群族裡認識蔡男，兩人陷入戀情。

▲蔡姓渣男年僅24歲，卻謊稱是35歲的離職檢察官，對多名熟女騙財騙色。

事後，A女被提醒他劈腿多女，上網查出他不但不是35歲的檢察官，而且還涉及槍砲、詐欺罪，查判決書知道蔡男只是24歲的屁孩，A女都快昏倒了！更離譜的是，蔡男在他之前，就讓三個多金熟女姐姐為他生下孩子，蔡跟熟識的友人炫耀說，他四個孩子四個媽，他都無須負責，而且女人為他生下小孩，就被綁住了，他可以繼續勒索情感與金錢。

▲A小姐為蔡男生下女兒，蔡卻一再推託、避不見面。

▲A小姐（右）為蔡男生下女兒（左），還被騙了1百多萬元。

另一名B小姐，則在看不下去的友人協助下，與A女取得聯繫。原來，蔡男追求熟女的模式都一樣，他自稱單親家庭長大，渴望婚姻，愛小孩，以結婚為前提交往，而且做愛不戴套，承諾娶對方，加上他逮住機會就炫富，這讓過了適婚期的大齡女子很難不暈船。

B女比較幸運，沒有受孕，但蔡男也曾以開手搖飲料店為幌子，佈局騙錢，幸好還沒得逞就被踢爆。A女就沒那麼幸運，她說：「愛到卡慘死，我快臨盆時，蔡男來向我調錢周轉，他是孩子的爸，我老公，怎麼可能不幫他」，就這樣被騙了100多萬。

蔡男得以周旋在4、5名女子之間，堪稱時間管理大師，其訣竅就是「遠距戀愛，完全掌控」8個字。他謊稱必須待在嘉義，為家族操盤股票，掌握與女子相處的主動權，總是來匆匆、去匆匆，「臨幸」一下就走人，或要求女友到台中、台南跟他見面，甚至連約會模式都差不多。

▲蔡男與其他3名被害熟女分別生下3個兒子。

▲▼蔡男與其他3名被害熟女分別生下3個兒子。

不只騙財騙色，蔡男甚至在股友群組裡，以「公益捐款」之名斂財。一名Y先生告訴本刊，當初他是在股票分享網站「股市爆料同學會」認識蔡，他散彈打鳥，亂報明牌，但因為他同時成立11個群組，不但收入會費高達百萬，如果被他矇中幾支股票，於是他就要求賺了錢的股友必須「做公益」，把錢捐到他指定帳戶，供他吃喝享樂。

久而久之，會員們看穿他的真面目，紛紛退群，問題是，走了一批，又有一批新的會員被騙入群；對蔡男的惡行，被害人除了透過司法討公道，也呼籲社會大眾小心，別落入他的陷阱！

▲蔡男稱，曾1週內每天帶不同女子到名人坊（圖）用餐，服務生都認得他。

除了4個為蔡男生子的熟女人財兩失，甚至賠上一生，還有一個B小姐也掉入愛情陷阱，但她算是比較幸運。當初，蔡男也堅持不戴套，還說懷孕就生下來，一定娶她，幸好她沒受孕，而且蔡已開始布局，說要開飲料店，讓B小姐經營，B小姐告訴本刊，現在想起來，這應該是蔡男要騙大錢的前奏，幸好她上當前，蔡的惡行就被其他人揭發。

同時劈腿4、5名女子，蔡男堪稱「時間管理大師」，A、B二女分析，他的訣竅就是「遠距戀愛、完全掌控」八個字。他對二女都說，必須在嘉義為家族操盤股票，甚至謊稱某嘉義知名富商是他家族友人，也委託他操盤，因此他必須待在嘉義，不能住在台北。

▲A小姐2個多月前才生下女兒，受訪時嬰兒車還在身邊。

蔡男總是來匆匆、去匆匆，「臨幸」一下就走人，或要求女友到台中、台南跟他見面，甚至連約會模式都差不多，若在台中，就是到新光三越百貨頂樓的「名人坊」用餐，他曾向群友炫耀，週一到週五，每天都跟不同女子約會，服務生一定對他印象深刻。

不只騙財騙色，蔡男甚至在股友群組裡，以「公益捐款」之名斂財。一名Y先生告訴本刊，當初他是在股票分享網站「股市爆料同學會」認識蔡，之後加入蔡的報明牌群組，蔡一共經營十一個群組，他要求會員必須繳五百元公益捐款，才可以得到他提供的內線消息，光是這些費用，蔡就收了超過百萬元。

Y先生說，加入群組前，蔡男會要求會員填寫個資，包括工作、年收入等，開始篩選獵豔目標，接著他還會挑選比較有錢的男女股友，到台中「寶麗金」餐廳網聚，大談股票經，但他很小心，從不與人合影，避免留下證據。

▲自稱富二代、離職檢察官、股票操盤手的蔡男，非常善於撩妹。

另外，蔡男還開了一個「公益帳戶」，並說服股友：「股市賺錢是不義之財，我們有賺，代表有人賠，所以要做公益。」Y先生氣憤地說，後來他們才知道，這些公益金最後全都進了蔡的口袋。

Y先生說：「蔡男大言不慚，聲稱要結合主力拉抬某支股票，說得好像可以撼動股市，但他報過好幾支股票都慘跌，害我們損失慘重。」更可惡的是，只要報的股票上漲，他就立刻要求會員捐公益金，還死纏爛打，久而久之，會員看穿他的真面目，紛紛退群，問題是，走了一批，又有一批新的會員被騙入群。針對蔡男的惡行，被害人除了透過司法討公道，也呼籲社會大眾小心，別落入他的陷阱！

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