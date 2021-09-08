開學就「幼兒園群聚」惡火狂燒！全職媽問該請假嗎：怕教小孩逃避

▲家長正猶豫要不要幫小孩請假。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

幼兒園群聚案持續延燒，才剛開學就疫情升溫，許多家長第一時間就先幫孩子請假回家。一名媽媽安心疫情持續燒下去，孩子很快就又要恢復停課，正猶豫要不要繼續送小孩去學校，「如果不去會不會變成是教他逃避？」

原PO在臉書社團「家有男孩崩潰日常」表示，「會不會有可能兩週後又要停課了！」這兩看新聞越看越心慌，猶豫該不該繼續送孩子去幼兒園，不過才剛開學沒幾天，孩子尚未適應幼兒園狀況，如果這時候把他接回家，是否就是教孩子「逃避」上學呢？

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她也透露，自己是全職媽媽，即使幫孩子請假也能自己帶，並沒有和工作衝突的問題，只是擔心孩子日後恢復上學後，會更排斥到幼兒園上課。

▲新北市幼兒園群聚感染狀況。（圖／新北市政府提供）



多數媽媽留言，目前按照政府指引，在宣布停課前還是讓孩子去上學，「學校怎麼發佈就怎麼配合，停課就停課唄⋯⋯沒什麼想法，遇到就面對，全職媽路過+1」、「他們上學我擔心，他們在家我崩潰」、「我住板橋，現在很擔心」、「我也很害怕停課，可是如果真的需要還是要停，我是希望如果停課，不要再弄線上課，真的效率差」、「我是職業媽，希望不要停課，因為沒有後援，疫情下，我們公司營運沒有太大的影響，我無法一直請假。」