新北幼兒園累計16人確診！老師遭謾罵快崩潰　園長說話了

▲新北市幼兒園爆發群聚感染。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

新北市幼兒園爆發群聚感染，目前已累積16例，包括10名孩童、4名家長，以及一名老師和老師丈夫，不少民眾將不滿宣洩在幼兒園和老師身上，認為管控不當，才會害小孩確診，對此幼兒園園長無奈吐心聲，並希望外界停止獵巫。

幼兒園園長接受《三立新聞》採訪，透露該名老師曾在7月中旬接種第一劑莫德納疫苗，8月27日出現咳嗽症狀，但老師本身就有長期的過敏乾咳症狀，加上當下咳嗽也沒有一直咳，此外也沒有其他症狀，因此很難及時發現自己染疫。

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▲幼兒園染疫風暴擴大，雖一開始最先發現老師染疫，但最早有症狀者為一名幼兒。（圖／指揮中心提供）

該名老師正在醫院隔離治療，看到愈來愈多小孩確診，心情非常自責低落，幼兒園園長提到：「這位老師在我們這邊教學十幾年，對小孩是非常有愛、有耐心，現在感染源頭都還不確定，可是有很多人開始謾罵、獵巫老師，我們也擔心輿論壓力會讓他崩潰，每天都會打電話鼓勵他」。

不只園方和同事，很多家長也紛紛傳訊息鼓勵老師，「不是老師的錯，知道園方很努力了，大家都不希望這種事發生」。

新北市長侯友宜也說明，染疫學童的CT值，有的高達34，有的才20幾，因此要仔細研判，到底是老師傳給學生，還是學生傳給老師，或是學生家長染疫後傳給學生、再帶進校園，也懷疑可能是學生家長從境外返台帶進來，另外也不排除和桃園機師染疫事件有關，要等基因定序出來後釐清。

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