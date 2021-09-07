59.5萬劑AZ、捷克捐贈莫德納出關！　指揮中心曝施打規劃

▲AZ疫苗 。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

又有疫苗釋出！食藥署分別於9月6日、7日核發為捷克政府捐贈的莫德納疫苗、我國自購的AZ疫苗與高端疫苗。指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗將直接投入第七輪施打，莫德納疫苗則會在9月27日起供第二劑接種，主要開放對象為1至3類族群，以及接種滿4周孕婦，還有第一類接種AZ滿10周者者混打。

通過封緘檢驗的疫苗分別為莫德納疫苗2.8萬劑、AZ疫苗59.5萬劑以及高端疫苗8.7萬劑，效期分別到111年1月2日、110年12月31日與111年1月9日。

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指揮中心日前宣布，第七輪與第八輪疫苗均打AZ，第七輪開放給23歲以上年輕人，只要在7月19日前勾選意願登記，都符合接種資格。第八輪則開放9月10日前接種滿10周以上者施打第二劑，以及7月19日前選填意願登記的18至22歲族群打第一劑，預計9月15至9月23日開打。

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

國內近期疫情再起，先是3名機師出現突破性感染，還傳給一名家人，新北幼兒園也爆發16人群聚，最小的確診為1歲女童。下午在記者會上，指揮官陳時中被問及是否會修改疫苗接種策略時表示，目前不會更改，還是以擴大第一劑覆蓋率為目標，但在9月10日前接種第一劑者，指揮中心都有保留名額。

截至今（7）日下午2時，國內疫苗覆蓋率44.6%、劑次人口比48.81%。陳時中另公布6日疫苗接種數據，昨日共打了6萬7000多劑，其中1萬5171劑為高端疫苗。他也提醒不少院所都還有高端疫苗庫存，9月11日前民眾都可自行前往接種。