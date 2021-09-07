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快訊／北市6師生跟「新北染疫幼兒園」有關　PCR結果出爐！

記者袁茵／台北報導

新北市某間幼兒園爆發群聚感染，一名幼兒園老師與丈夫確診，並採檢出10名學生、4名家長也確診，今天更新增5人，已累計15人確診。台北市政府7日下午召開防疫記者會，市長柯文哲表示，該家幼兒園與北市有關的人數有6個人，目前PCR都是陰性，不過仍要再度採檢2次才能確定。

柯文哲指出，不只有雙北是首都生活圈，其實同島一命，以前中央公布確診案時，他都會看看其他縣市有幾人確診，現在不能這樣想了，也不需要幸災樂禍，因為有問題，全台都會互相影響。

柯文哲表示，新北某幼兒園群聚感染案，是一個很典型的案例，該家幼兒園早上做幼兒園，下午就變安親班，目前北市與該家幼兒園有關的人數為6人，其中包括1名是老師，居住在台北市文山區，現在要居家隔離14天，且與他有關係的家人也全部要做PCR。

柯文哲說，另外還有小孩是下午上安親班，然後因為有抽到台北市公幼，所以9月1日回到台北市讀幼兒園，造成中山區有一所幼兒園同班同學、老師30人都要居家隔離。

柯文哲提及，目前比較好的消息是，與北市有關的這6個人，不論是孩童或老師，目前PCR都是陰性，不過陰性只能代表這段時間沒問題，是否在潛伏期，這點無法確定，所以5天、13天後都還要個別再做一次。

最後，柯文哲說，疫調越來越清楚，匡列人數就越來越多，一開始以為只有去上學的人，結果發現連哥哥姊姊都有上安親班，所以匡列人數現在到達400多人。

台北市政府下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對新北市某幼兒園群聚感染、新北市長侯友宜稱有Delta就取消餐廳內用、中秋節活動相關事項、條子鴿發文影射駐日代表謝長廷的兒子等問題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、臺北醫學大學王森德教授、臺北醫學大學陳立昇教授、聯合醫院副總院長許家禎參加台北市防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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