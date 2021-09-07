停班停課為何不公布校名？陳時中無奈揭原因：還是會有一點汙名化

▲新北市多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

才剛開學，多間學校就傳出有師生染疫，但因指揮中心未一一公布學校名稱，不少家長擔憂，私下也在通訊軟體上傳停課名單，外界建議指揮中心可以公布名單，不讓民眾產生不必要的恐慌。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，相關疫調由地方進行，公布足跡以地方為主，但公布哪間學校，還是會有一點點汙名化問題要謹慎。

新北市板橋某幼兒園群聚染疫擴大，新北市長侯友宜昨晚宣布全市升為「強化二級警戒」，今上午也統計，今日總共有5所學校做預防性停課，總共4327人學生停課。但因指揮中心都沒有直接公布校名，除了讓家長擔心外，也讓部分無師生染疫的學校莫名被波及。今日指揮中心召開記者會時，有媒體提問，是否考慮公布確診學校名稱，不讓民眾有不必要的恐慌？

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陳時中說明，相關疫調由地方進行，公布足跡以地方為主，中央公布這東西會太多，若地方政府公布或是指揮中心公布了，那當然沒問題。

陳時中補充說明，了解民眾會關心學校名稱及地點，但公布這些，其實還是會影響這些學校本身及學童。若校園出現確診者，家長、老師一定會知道，因為學校會通知家長停課措施。至於要報導要哪學校，他認為，還是會有一點點汙名化問題，還是要謹慎，學校若有確診，會開始進行停課，校園也會有清消，所有受到影響的學生跟家長都會知道這事情。