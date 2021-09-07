賴士葆踢爆衛福部　積欠診所施打疫苗行政補助費已逾2個月

▲賴士葆批衛福部積欠診所行政費。（圖／翻攝賴士葆臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

為補助診所幫助民眾施打疫苗的人力成本，衛福部承諾給予施打的診所補助相關行政費用，不過，國民黨立委賴士葆7日質疑，這筆行政費用，衛福部疑已積欠超過2個月未發，從數萬、數十萬到數百萬元不等。

賴士葆表示，農委會為了挺花農，送很多花給基層醫療診所，有不少診所收到花其實哭笑不得，因為衞福部積欠他們協助施打疫苗的補助費已經超過2個多月，從數萬、數十萬到數百萬元不等。

賴士葆強調，其實對很多診所現在真正需要的是現金讓他們能夠繼續存活下去。根據統計，從5月份到7月份已經有208家診所歇業關門。疫情爆發以來，病患人數急遽的減少，不堪租金及人事費用的負擔，又加上政府積欠費用，很多剛剛開業或是財務周轉不佳的診所根本無法繼續經營。

賴士葆質疑，到8月份為止，基層醫療診所協助接種疫苗比例高達40%，他們要安排醫師、藥師、行政人員處理預約、排隊、填單、分流、接種等等，整個行政流程非常的繁瑣，他們都很積極的配合政策，默默的付出。他批評政府嘴巴說挺第一線的醫護，但是卻積欠他們急需的周轉現金，怎麼樣都說不過去。

賴士葆批評，今年5月份的時候，衛福部長陳時中說病毒跑得比公文還快。現在陳時中說作業流程比較慢，以後會每個月結算發還給基層醫療診所。「不知道事先採購高端500萬劑疫苗的錢，政府是一次給還是積欠幾個月才給?」。