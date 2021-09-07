校園群聚5校突停課！家長到校撲空　陳時中嘆：很緊急請諒解

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市板橋某幼兒園群聚染疫擴大，新北市長侯友宜昨晚宣布全市升為「強化二級警戒」，今（7日）多所學校做預防性停課，但因停課宣布的很臨時，很多家長今天送學生到校才知道停課撲空，家長認為是否可以有一個停課公告系統，讓家長可以立即得知消息。對此，指揮中心指出，停課安排都很緊急，請家長諒解。

高中以下學校才開學，就陸續爆發學校和幼兒園有確診疫情，新北市長侯友宜昨晚宣布全市升為「強化二級警戒」，今上午統計，今天總共有5所學校做預防性停課，總共4327人學生停課。

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但有家長認為，停課公布的很臨時，很多家長都是把小孩送到學校才發現撲空，就連用學校的群組有時也沒連繫上，希望指揮中心及教育部有一個停課流程的SOP，讓家長比較好因應。

指揮官陳時中說，學校聯繫有時會有這樣聯繫不到情況，因為都很緊急，請家長諒解，指揮中心也會轉達教育部看學校有沒有聯繫系統更完整，也因為剛開學，有些新生的家長與老師的相關聯繫還沒建立很完全，或者有是升年級換老師、換班級等狀況。

陳時中也說，剛開學確實有些訊息的傳遞上不是這麼完整，「我也當過家長，等到時間久了就連絡很快」，等學生開學都穩定後，系統才會建立的比較完整。

