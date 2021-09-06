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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批細胞簡訊發放不合邏輯　賴士葆：下次發給全台灣豈不是更安全？

▲110萬筆「細胞簡訊」引熱議，桃園衛生局：勿驚慌

▲110封細胞簡訊引起熱議。（圖／指揮中心提供）

記者杜冠霖／台北報導

長榮航空3名機師確診，指揮中心4日發送110萬封警示簡訊，範圍遍布桃園、雙北、高雄，但部分沒有相關足跡的民眾也收到警訊，對此，國民黨立委賴士葆表示，指揮中心以為發細胞簡訊就完事了，「照這邏輯，下次發給全台灣有手機的人，豈不是更安全？」

賴士葆6日在臉書發文指出，三名機師和一名機師的兒子的足跡竟發給110萬人細胞簡訊，以台灣人口的比例，其他國家幾億人口數，難道會發給幾千萬人嗎，指揮中心料敵重寬，採取最嚴格的標準，「指揮中心以為大量發細胞簡訊就把事情做完了，卻不知並沒有把事情做好、做對。」

賴士葆表示，狂發細胞簡訊讓民眾怨聲四起，是因為沒有符合確診足跡的人也收到、民眾擠爆醫院及篩檢站造成更多群聚、無症狀者收到簡訊開始覺得喉嚨癢身體疲累，讓醫護忙翻天、並非確診者所有足跡都會被詳細公布，讓民眾更恐慌，且收到細胞簡訊沒有到醫院篩檢的人變得焦慮不安。

賴士葆批評，指揮中心寧可錯殺一千，不可放過一人，依照這個邏輯思維，下次有狀況時發細胞簡訊給全台灣有手機的人，豈不是更安全，「不知道這是否就是指揮中心所謂的精準疫調，拜託指揮中心應該更妥適運用資訊，防疫不擾民。」

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