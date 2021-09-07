快訊／防範Delta雙北先升三級？　侯友宜：中央會全盤思考

記者蔡文鈴／新北報導

國內今（7）日新增8例本土確診個案，新北市佔7例其中幼兒園群聚就佔5例，目前共有5所學校預防性停課，避免感染擴大。對於疫情不斷擴大，雙北是否考慮提提升三級警戒，新北市長侯友宜下午於疫情記者會表示，是否要升級相信中央會全盤思考，新北會全面迎戰。

新北幼兒園昨爆出群聚感染後，今一早中和又爆出有確診者，對於疫情傳染不斷擴大，是否準備提升為三級警戒，侯友宜表示，幼兒園跟中和的感染源不盡相同，雖然基因定序還沒出來，但確診個案傳播力非常強，但新北市會全面戒備小心謹慎，視同Delta病毒，因應疫情分析應變目前升級為強化二級，希望能有效控制疫情。

至於是否與雙北先升級三級警戒，侯友宜表示，若真是Delta病毒來勢洶洶，相信中央會對疫情全盤思考。

新北幼兒園爆發群聚感染，侯友宜上午受訪表示若確定是Delta病毒就該升三級警戒。指揮官陳時中稍早於記者會表示，目前還沒要升級，如果新北疫情還沒控制會考慮（升級），但都是假設性情況，目前先把疫調做好。

根據指揮中心先前所公布的升級標準，三級警戒指標為，若單周出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土病例。



新北市今新增7例，包含1人新增及6人居隔陽性，板橋5例、中和2例。中和新增1例為長輩，為了陪病到醫院，PCR採檢確診，Ct值34，其孫子Ct值為32，較不具傳染力，孫子就讀的學校採取預防性停課，此個案目前與幼兒園群聚沒有直接連結。

指揮中心說明，今日新增8例本土個案，為1例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年9月1日至9月5日，個案分布為新北市7例、台北市1例；其中6例為已知感染源，1例關聯不明，1例疫調中。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

