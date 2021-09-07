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「全球指標設計大獎」歷年20件熱門獲獎作品經典回顧

文／瘋設計

來自義大利，全球性指標設計獎項A’ Design Award and Competition（以下簡稱A’Design）於2010年創辦，是目前世界上規模最大、種類也最多的綜合性設計比賽，範圍囊括建築、室內設計、產品設計、景觀等多元項目，歷來也有不少台灣的作品獲獎，超過百個國家、多種領域的專業設計師都十分注重此項獎項。

A’ Design Award參賽作品由極具國際影響力的知名學者、著名媒體成員、創意設計專業人士和有經驗的企業家組成的評審團所評選，具有一定的影響力，得獎的作品也足臻世界水準。現在就讓我們從產品設計、建築及室內設計等多樣化的作品中，精選20個美好設計與大家分享吧～

(1) 2014 獲獎作品：“Town” Calendar城鎮年曆

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這個城鎮年曆看似簡單，但巧思是直立時可以將年曆轉化成一個小小的城鎮，路燈、小動物也在其中，小巧可愛，是在辦公室辛苦工作需要療癒身心靈的小小創作，而設計師Katsumi Tamura來自東京的圖像設計師，是所有作品已經獲 A’ Design 48次的肯定的多產設計師。

(2) 2013獲獎作品：The Ring House & Atelier戒指工作室　

這個由MZ Architects設計的「戒指屋」是個像戒指形狀的環型住宅，像戒指一般有個單一的開口作為入口，看似小巧的圓形空間卻容納了臥室、浴室、客廳、廚房和工作空間，並可以和寧靜的室外中庭連結，與室外開放空間有所串聯，即便是工作也能獲美好時光。

(3) 2015年獲獎作品：Sarp 46M Yacht Interior 豪華遊艇室內設計！

這個是Adam Lay Studio所設計的遊艇的室內設計，內部看起來像是一幢閣樓公寓加上山屋設計，完全不像是一台遊艇！除了以天然木材和金屬裝飾表面外，木紋地板、皮革沙發等讓整體營造出舒適而有質感的氛圍

(4) 2017得獎作品：仙人掌衣帽架！

這是個一看就知道是仙人掌也是衣帽架的產品，讓單純的室內空間可以不用那麼無聊，而且如果不拿來掛衣服，純粹多個擺在一起也蠻可愛的...

文字整理：Nana

資料來源：A’ Design Award

（完整文章請看瘋設計

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