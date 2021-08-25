　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

回家聞怪味！他驚見牆上「開洞」瓦斯灌滿屋　兇手竟是冷血鄰居

我們想讓你知道…與鄰居爭吵動殺心！冷血男「開洞」偷灌整桶瓦斯　屋主聞怪味嚇爆 他回家聞到怪味！驚見冷血男「開洞」偷灌整桶瓦斯　動手原因曝光

▲▼牆壁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子在牆上鑿洞後，將瓦斯注入鄰居家，企圖將鄰居殺死。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利皮埃蒙特（Piemonte）近日有一名63歲男子因與鄰居起爭執，而試圖在房子的牆壁鑿開一個洞，好將瓦斯排到鄰居家中，讓對方一氧化碳中毒而死。不過，男子的陰謀很快就被鄰居揭發，還被警察以「殺人未遂」的罪名逮捕。

綜合《太陽報》與義大利媒體報導，涉事男子在8月15日與鄰居發生衝突，憤怒不已的他隨即起了殺念，想將鄰居置於死地。當天中午，他趁鄰居外出到超市購物時，在鄰居的牆上鑿開一個小洞，並搬來一罐瓦斯，再用管子將瓦斯接到鄰居家中。

鄰居返家後，一進門就聞到了濃濃的瓦斯味，不久後，他們在房子外圍發現了男子鑿開的洞和瓦斯桶，於是趕快報警求助。警方與消防人員急速趕到現場後立即展開調查，並認定曾與鄰居發生爭吵的63歲男子有重大嫌疑。

警方在8月23日對男子進行審問，男子也對曾犯下的惡行直認不諱。目前法院已批准了檢方的逮捕令，以「殺人未遂」的罪名將嫌犯逮捕歸案。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
余苑綺術後首現身！　「消瘦一圈」畫面曝光
快訊／BNT疫苗最快「下周送到」！　路透：台灣提前拿到第一批
麟洋配掀代言風波　王齊麟、李洋說話了！
快訊／看報才知「麟洋」私接代言　土銀向經紀人喊話了
蕾菈中東混血本名有4字　「差點就姓阿」曝由來：小時候超討厭
嗑完便當「竟要撕一角」　她見真實用途驚呆
離職本想瞞3年！鄧佳華新工作「挑戰進竹科」　期望薪資曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／BNT疫苗最快「下周送到」！　路透：台灣提前拿到第一批

韓國人該學漢字嗎？她打工遇同事不會寫「大中小」崩潰　網友熱議

帕奧心碎瞬間曝！阿富汗國旗獨自亮相　IPC：選手已轉移至安全地方

衛生紙晾乾再用！「極省女會計師」20年沒買過內衣褲　背後原因超心酸

回家聞怪味！他驚見牆上「開洞」瓦斯灌滿屋　兇手竟是冷血鄰居

日本3醫療員打過2劑輝瑞　下班「偷打莫德納」當第3劑！慘遭撤職

上鎖櫃子挖出「3具腐爛嬰屍」　他整理愛妻遺物嚇壞：我們沒小孩

快訊／日本擴大延長「緊急事態宣言」！菅義偉：追加列入8道縣

加州山火狂竄！10天燒掉1.5個台北市　出動上萬消防員僅5%火勢受控

台灣睽違108天「本土+0」！德媒：「4關鍵」讓台灣再創防疫奇蹟

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

快訊／BNT疫苗最快「下周送到」！　路透：台灣提前拿到第一批

韓國人該學漢字嗎？她打工遇同事不會寫「大中小」崩潰　網友熱議

帕奧心碎瞬間曝！阿富汗國旗獨自亮相　IPC：選手已轉移至安全地方

衛生紙晾乾再用！「極省女會計師」20年沒買過內衣褲　背後原因超心酸

回家聞怪味！他驚見牆上「開洞」瓦斯灌滿屋　兇手竟是冷血鄰居

日本3醫療員打過2劑輝瑞　下班「偷打莫德納」當第3劑！慘遭撤職

上鎖櫃子挖出「3具腐爛嬰屍」　他整理愛妻遺物嚇壞：我們沒小孩

快訊／日本擴大延長「緊急事態宣言」！菅義偉：追加列入8道縣

加州山火狂竄！10天燒掉1.5個台北市　出動上萬消防員僅5%火勢受控

台灣睽違108天「本土+0」！德媒：「4關鍵」讓台灣再創防疫奇蹟

富邦球員通道出現一句話　新任投教布魯斯給球員的禮物

iPhone 13倒數23天？爆料「9月17日發售」　電商最新截圖曝光

白犬狂吠失蹤婦浮現大排　巡守隊離奇完成任務！回頭救狗不見蹤影

疫情調查「每週下廚次數成長6成」　Vitantonio電烤盤現省1300元

非洲豬瘟「殺到家門口」！7%走私肉品驗陽性　農委會祭120萬檢舉獎金

睽違13年！新加坡航空今復飛台北至洛杉磯　即起每週3班直飛

鄧佳華火速「離職日月光」！不甘心淚崩：命運在捉弄我

華南永昌投信高層異動　前永豐投信總經理吳嘉欽出任總座

湯智鈞開球拉弓氣勢嚇到捕手　射箭哲學跟投球很像！最欣賞鋒哥

肇事者撞凹車就跑！　吳鳳難過「至少留名片」：沒經濟能力也會原諒

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

眼尖粉絲發現異狀　意外救網紅一命

球星竟是變態殺人魔！　冰箱驚見「3顆血頭顱」

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

塔利班「分屍輾爛」路透記者　生前最後採訪曝光

塔利班Gucci超潮穿搭要價18萬

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

逃亡女警控塔利班姦屍！為洩慾不管死活

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

1天上6次廁所慘被開除！　她怒告亞馬遜

美前高官：拜登應警告北京「開戰就等於台灣獨立」

10週狂打5劑疫苗！他集滿3牌成超級混打

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

蔡英文接種高端疫日本爆紅！　網讚：台灣是政治先進國家

更多熱門

相關新聞

電梯從10樓下來「眼看停靠5次」！網笑歪

電梯從10樓下來「眼看停靠5次」！網笑歪

儘管疫情趨緩，不少人返家搭電梯，依舊避免與鄰居一起搭乘！然而一名男網友森77直呼，日前鄰居已先上樓，結果電梯下來同時，卻又停靠5個層樓，等了許久，電梯抵達1樓根本沒人出來，對於鄰居惡作劇的行為，令人感到不齒，「「讓別人在樓下等電梯很爽？」文章曝光後，一票網友卻炸毛，「現在農曆7月！」

NBA球員升級愛車藍寶堅尼Urus

NBA球員升級愛車藍寶堅尼Urus

她控樓上噪音害憂鬱　管委會：住戶已搬走幾個月

她控樓上噪音害憂鬱　管委會：住戶已搬走幾個月

救心臟病發鄰居「他狂收嘉義名產」　真相神反轉

救心臟病發鄰居「他狂收嘉義名產」　真相神反轉

好心送鄰居水果　男遭4惡犬咬斷手臂

好心送鄰居水果　男遭4惡犬咬斷手臂

關鍵字：

義大利瓦斯鄰居Piemonte

讀者迴響

熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

快訊／「FBI帥哥」鄧佳華做一週離職了　日月光證實：培訓考核沒過

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

快訊／Lucas手寫信認罪：對不起讓你們失望了

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面