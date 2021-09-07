板橋幼兒園群聚擴大！當地醫怕爆：線頭拉起不只是粽子，而是葡萄

▲新北市板橋爆出幼兒園群聚，且仍有擴大趨勢。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

新北市板橋昨（6）日爆發幼兒園8名學童、1名家長染疫，今早再傳出中和某國小生染疫，校方緊急停課3天，隨後又增加2幼兒、3家長確診，引發民眾恐慌。板橋小兒科診所醫師張博揚在臉書憂心發文，指幼兒以無症狀模式傳來傳去，擔心一個線頭拉起可能不只是粽子，而是一串葡萄。

板橋小兒科診所醫師張博揚今早在粉專發文，無奈指出近日板橋一帶又成為風暴中心，偏偏假日看診的可能只剩下自家診所。面對開學後，一群未接種疫苗的幼兒以無症狀模式傳來傳去，「現在可能一個線頭拉起來不只是粽子而是葡萄……怕！」另因幼兒園群聚案中有個案Ct值較高，他推測是否為5、6月時的舊感染，畢竟板橋曾是染疫熱區，也引發討論。

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▲新北市長侯友宜6日晚間宣布全市升為強化二級警戒。（圖／新北市府提供）

板橋某幼兒園爆發群聚案，包含1名幼兒園教師與其丈夫，另有8名學生、1名家長染疫，為防疫情擴散，新北市長侯友宜昨晚宣布全市升為「強化二級警戒」，侯友宜上午受訪表示，目前增加2幼兒，3家長確診，累計16例確診，另外匡列的162人採檢陰性，其他陸續匡列、隔離、採檢。

另中和某國小今起緊急停課3天。據了解，該學童是被同住阿嬤傳染，祖孫倆的Ct值為32，研判感染已有一段時間，應與板橋幼兒園無關，至於感染源仍有待疫調釐清。