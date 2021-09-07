有借有還！　台南市藥師公會感謝市府5月份急調撥18萬片救命口罩

▲台南市藥師公會在台南市衛生局，歸還5月初市府緊急調撥的18萬片救命口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

5月初全台疫情又起，確診與死亡人數快速攀升，民眾再度出現搶買口罩熱潮；因實名制防疫口罩14天才能購買10片，再加上去年底全台防疫成功、疫情穩定，各口罩廠也紛紛降低備貨庫存，一時間所有盒裝醫用口罩庫存無法應付各通路民眾的瞬間需求，人心惶惶。

台南市長黃偉哲為照顧全體市民健康及防堵疫情，緊急調撥18萬片口罩交付台南市藥師公會配發給社區藥局來銷售給民眾，以避免市民受到COVID-19新冠肺炎的危害，如今，隨著疫情趨於穩定，台南市藥師公會於9月7日在台南市衛生局，歸還當初台南市政府提供應急的18萬片救命口罩。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，公衛出身的黃偉哲市長是一位仁心宅厚、勤政愛民的好市長，不僅讓台南市在去年疫情中創下六都確診人數最少的防疫好成績，今年5月疫情再度爆發時，也當機立斷，緊急調撥市府備存口罩透過由台南市藥師公會，快速分配到全市各行政區的藥局，來讓民眾可以買到口罩，不少民眾在買到這些口罩時，都稱讚市長的防疫應變機制得宜，讓民眾免於買不到防疫物資的恐慌，台南市藥師公會也都有將市民的心聲反應給市長知道。

台南市藥師公會常務監事史宗良也表示，疫情期間，衛生局許以霖局長相當認真防堵疫情擴散，隨時關注全台疫情的變化與台南市民健康的需求，當初陳請市府緊急調撥的18萬片醫用口罩，不只讓市民可以安心防疫，藥師公會也考量去年因疫情影響經濟，不少民眾收入短少，因此在當時更可以低於實名制口罩的價格來提供給市民購買，真正達到市長照顧市民健康的初衷，讓買到的市民更覺窩心，覺得住在台南市是很幸福的一件事。

吳振名理事長也強調，雖然現在疫情漸趨穩定，但看到國外的例子，變種病毒隨時都有反撲的動作，防疫的工作真的不能鬆懈，即使是已打過疫苗，也都要把口罩戴好、戴滿，「勤洗手、戴口罩、打疫苗及保持安全社交距離」仍是預防新冠肺炎危害的最基本功夫，同時為降低出入醫院恐被感染的風險，民眾若是持有慢性病連續處方箋，也可就近在住家附近的健保藥局領藥，台南市的社區健保藥局絕大多數除販售實名制口罩外也都有提供民眾施打COVID-19疫苗預約登記的服務，民眾也可就近多加利用。

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