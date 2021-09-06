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台南疫情71天+0　黃偉哲：收到細胞簡訊市民朋友可以洽領快篩劑

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南市沒有新的確診案例，也沒有足跡，除長榮機師確診影響家人，另一個家庭2個確診，因女主人是一個幼兒園的老師，然後就造成了6日括幼兒園小朋友跟家長連環確診，這實在讓人家非常驚駭，如果基因定序出是Delta病毒，就知道傳染力之強，防疫真的很小心。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，孩子的足跡是很單純的，就是家長帶他到哪裡他就到哪裡，要不然就是到學校，要不然就回到家，家長如果帶他去哪裡玩或去哪裡逛，他就跟著去哪裡逛，所以現在既然已經那麼多個孩子都已經被感染了，那他的父母親、他的足跡、他的生活圈，包括上班工作的路線，還有包括下班後去哪裡或社交的路線，都需要再進一步的做疫調清查，很希望這波疫情不要再生波折，也不要再影響到其他的範圍、其他的部分，但除了期待之外，我們自己也要做好我們自己的事情，就是說我們要做好防疫的整備。

黃偉哲指出，有收到細胞簡訊的台南市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑，這是市政府免費提供的快篩試劑，民眾可以來做自我檢測，如果是陰性的，那就恭喜，如果是陽性的，記得趕快再去做PCR。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，中央流行疫情指揮中心宣布，9月7日至20日維持疫情警戒為第二級；另為提升市民疫苗涵蓋率，台南市自即日起至9月11日止，開放尚未接種疫苗之20歲以上民眾預約接種「高端COVID-19疫苗」，請預先洽詢台南市各合約院所 https://reurl.cc/W3elXk。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，指揮中心規劃將於9月進行學生校園BNT疫苗施打，依據臨床試驗顯示，接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑；接種後可能有發燒反應(≧38℃)，一般症狀約48小時後可緩解。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

臨床試驗與上市後經驗之滿12歲接種者之常見不良反應包含注射部位疼痛(腫脹)、疲勞、畏寒、頭痛、腹瀉、關節痛、肌痛；不常見之不良反應則包含淋巴結腫大、過敏反應如皮疹、搔癢、蕁麻疹、血管性水腫、失眠、肢體疼痛；急性周邊面癱則為罕見不良反應。接種BNT疫苗後曾出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例，主要發生在接種後14天內，較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性，但評估後BNT162b2疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局指出，若在接種疫苗後14天出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等症狀，務必立即就醫；如發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

衛生局說，台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至5日止，已接種841405劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率39.9％；第二劑涵蓋率5.2％；劑次涵蓋率45％。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情71天+0，有收到細胞簡訊的市民朋友們，憑收到的簡訊可以到衛生所來領取快篩試劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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