新北幼兒園爆群聚「5校停課」！板橋人崩潰：為什麼不全面停課？

▲新北某間幼兒園爆發群聚感染，侯友宜宣布新北市提升為強化二級警戒。（示意圖／資料照片）

記者閔文昱／綜合報導

新北板橋某間幼兒園爆發群聚感染，1名幼兒園老師確診，感染給8名學生、1名家長，新北市長侯友宜6日晚間緊急宣布，板橋幼兒園的8人感染將視同Delta病毒，新北市為全面備戰，要提升為強化二級警戒，新北5校停課。對此，不少板橋網友崩潰喊話，不應只有5校停課，附近學校甚至板橋區學校，都應「預防性全面停課」。

新北市板橋區繼幼兒園教師夫婦確診後，又發現8名幼童、1名家長確診，因此市府6日晚間升級「強化二級警戒」。即刻實施4項措施包含「板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天」、「其他3校共5班、一個托育中心預防性停課」、「醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人」、「集會人數立即縮減為室內50人，室外100人」。

▲新北市府緊急召開應變會議。（圖／翻攝侯友宜臉書）

根據《自由時報》報導，這5所學校分別為：板橋區新埔國小附設幼兒園（停課14天），新埔國小全校（預防性停課3天），莒光、江翠、板橋國小共5個班級、1個托育中心也預防性停課。

消息曝光後，不少板橋人紛紛湧入侯友宜臉書留言，「文德國小在新埔國中旁邊，為什麼不一起停，這樣家長也都不放心！新埔國小附近安親班，也是文德附近呢，學生都會混在一起！這樣家長怎能安心明天讓孩子去上學」、「預防停課的其他三所小學為什麼只有共五班停課？這些天，孩子出入校門市長知道擠在校門的家長跟學童多擁擠多混亂嗎？」

▲有網友直言，附近學校都應一起停課。（示意圖／記者李毓康攝）

另外，也有網友認為，「怎不直接封城？」、「太早開放實體授課了」、「板橋區學校可以先預防性全面停課嗎？」、「停課幼兒園的學生如果哥哥姊姊弟弟妹妹讀不同校不是又擴散了嗎」、「國小可以先暫停實體課程改線上嗎？」、「要就全部停課 暫時遠距離教學，搞得家長都不敢讓小孩去上課，況且小孩都沒疫苗可以打在家也比較放心」。

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