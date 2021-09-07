快訊／不只板橋！中和某國小1學童疑染疫　全校停課3天

▲9月1日開學。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

新北板橋某間幼兒園爆發群聚感染，新北市為全面備戰提升為強化二級警戒。原本受波及的板橋區某附幼停課14天、某國小全校預防性停課3天，中和區某國小疑似1學童感染，校方緊急通知今起亦停課3天。

新北市中和區某國小的家長們，臨時接獲校方的停課通知單，通知單內容為國小附幼的1名幼生疑似確診，依據「新北市高級中等以下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計畫」停課規定，將於9月7日至9月9日進行預防性停課及徹底清消。

依據該國小的停課通知單表示，一、「若貴子女為居家隔離者」請依居家隔離通知書的防疫規定，落實防務的措施；二、「若貴子女自主健康管理者」必依各類自主健康通知書須知，落實防務的措施；「若貴子女未具備一、二身分別」，停課期間注意身體的狀況，如有發燒或呼吸道的症狀，請儘速戴口罩並就醫。

侯友宜昨（6日）晚間表示，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離14天，才能避免疫情擴大，幼兒園的小朋友都還很年幼，「我們會讓每個孩子都能有1位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。」

侯友宜表示，雖然基因定序還在進行，但到目前為止，總共有1名老師、8名學生和1名家長確診，高度懷疑是Delta病毒，必須戒慎恐懼，不能輕忽，晚間緊急舉行高層應變會議，除了提高至強化二級警戒，他也宣布即刻起採取四項措施，包括：

一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。二、其他三校共五班、一個托育中心預防性停課。三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

侯友宜表示，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離十四天，才能避免疫情擴大，幼兒園的小朋友都還很年幼，「我們會讓每個孩子都能有一位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。」

侯友宜指出，在這起事件中，無論大人還是小孩沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人，面對疫情，共同的敵人只有病毒，「同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！」

此外，新北副市長劉和然也提醒教師、學生3點，第一只要有任何症狀，希望師生充分說明，第二有症狀不上課、不上班，第三善用社區篩檢站、居家快篩劑。