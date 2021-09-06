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快訊／侯友宜下令匡列幼兒園全校師生　陰性也送防疫旅館隔離14天

▲▼新北最新疫情0906。（圖／新北市政府提供）

▲新北最新疫情0906。（圖／新北市政府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

新北板橋某間幼兒園爆發群聚感染，1名幼兒園老師確診，感染給8名學生、1名家長，新北市長侯友宜6日晚間表示，新北市為全面備戰提升為強化二級警戒。

侯友宜表示，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離14天，才能避免疫情擴大，幼兒園的小朋友都還很年幼，「我們會讓每個孩子都能有1位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。」

侯友宜晚間在臉書發文表示，雖然基因定序還在進行，但到目前為止，總共有1名老師、8名學生和1名家長確診，高度懷疑是Delta病毒，必須戒慎恐懼，不能輕忽，晚間緊急舉行高層應變會議，除了提高至強化二級警戒，他也宣布即刻起採取四項措施，包括：

一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。二、其他三校共五班、一個托育中心預防性停課。三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

侯友宜表示，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離十四天，才能避免疫情擴大，幼兒園的小朋友都還很年幼，「我們會讓每個孩子都能有一位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。」

侯友宜指出，在這起事件中，無論大人還是小孩沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人，面對疫情，共同的敵人只有病毒，「同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！」

此外，新北副市長劉和然也在今日防疫記者會上提醒教師、學生3點，第一只要有任何症狀，希望師生充分說明，第二有症狀不上課、不上班，第三善用社區篩檢站、居家快篩劑。

▲▼新北最新疫情0906。（圖／新北市政府提供）

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