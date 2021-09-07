平行時空系寫手！「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

▲「條子鴿」影射時任行政院長的謝長廷之子濫用權勢。（圖／翻攝誠品eslite）



記者鄒鎮宇／綜合報導

酈姓退休警察「條子鴿」近日在臉書指控，時任行政院長謝長廷的養子闖紅燈，暗示用權勢關係讓他吞下2支申誡，讓謝長廷本人都出面澄清是假消息。然而，「條子鴿」以自身經歷出版的著作《你所說的都將成為呈堂證供》中，提及的內容卻被國道警察打臉，且在台海危機、周人蔘案分別扮演戰績駕駛、員警的角色，讓人質疑文章的真實性。

酈姓警察退休後以「條子鴿」為筆名開設粉專、創作發書，甚至上過節目，現任新黨台北市議員侯漢廷服務處副主任。「條子鴿」粉專的自介寫著，「從戰機飛行員變成基層小警員，一路上當過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察到刑事警察，歷經社會大大小小的刑案，數盡人生分分合合的聚散，我們總是能從想要守護的人身上，找到自己最大的勇氣。」

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「條子鴿」的書籍《你所說的都將成為呈堂證供》獲得2020誠品閱讀職人大賞「年度新人」。他也接受採訪表示，「我要寫完整，是我自己20幾年來這樣親身經歷的這個過程」，「警察其實也是人，是人就有好人，也有壞人。」

▼「條子鴿」聲稱文章都以自身經歷撰寫，卻被國道警打臉。（圖／翻攝誠品eslite）



其中，條子鴿「親身經歷」的書中內容「三分鐘」章節提及，條子鴿擔任國道警察時，遇到一輛載著腦死病患的救護車，卻因在雪隧遇到惡意阻擋的駕駛，晚到院3分鐘而死亡，此時他氣憤地對擋道汽車的車牌開單、並查出車主電話撥打準備痛罵，但電話那頭卻是國道警察，表示該車主在國道三號關西交流道自撞而住院，讓條子鴿直呼「原來，老天爺早已搶先我們一步出手了。」

據《三立新聞網》報導，國道警察局澄清，「條子鴿」從未在國道警局任何單位服，且書中的內容也是虛構。此外，有網友發現「條子鴿」在臉書中提及「台海危機」時與教官要緊急升空，卻又在「周人蔘案」中提及拿到所長的分贓，讓兩個同在1996年的事件重疊，為他所撰寫的真實性打了一個問號。

據悉，「條子鴿」自事件爆發後粉專停止更新，完全沒有再發任何文章及回應，且私訊也未讀未回。

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