▲2021亞洲電子競技公開賽，上善若水奪《英雄聯盟》總冠軍。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北年度電競盛事「2021亞洲電子競技公開賽」，自7月開打後，逾6200名好手參賽，經過熱烈激戰，9月5日晚上《英雄聯盟》總決賽結果終於出爐，由「上善若水」擊敗「台北熊讚」，一舉奪下總冠軍，並獲得獎金100萬元。

侯友宜表示，今年暑假新北舉辦「2021亞洲電子競技公開賽」，打造電競賽事平台，讓年輕朋友在家防疫也能揪隊友線上比賽，享受電競的刺激感，在此恭賀《英雄聯盟》、《英雄聯盟-咆嘯深淵挑戰賽》《Free Fire-我要活下去》各賽項的總冠軍，一路過關斬將，打出絕佳操作，冠軍實至名歸。

侯友宜強調，市府自2020年開始與民間賽事單位、電競產業攜手舉辦「亞洲電子競技公開賽」，打造專屬新北的電競品牌，而10月在新北舉辦的「110年全國運動會」更創全國之先，將電競納入正式項目，展現用心挺電競的態度，鼓勵更多民眾加入電競行列，進而投入相關產業，推升電競商機並發展動能。

經發局表示，在三重區的「新北電競基地」，是專門推動電競的核心場域，開設電競產業人才培育課程，培訓賽事企劃、主播賽評、影音製播及電腦繪圖等人才，同時協助優秀電競學員，參與電競活動規劃、賽事實作及業界實習，每年培育超過500人次電競產業專才。

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