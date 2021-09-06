Delta太毒！　日專家坦言：光靠疫苗難達「集體免疫」　頂多防重症

▲日本專家認為，光靠疫苗要達到集體免疫，非常困難。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本目前迎來第5波疫情，Delta變種病毒也在持續肆虐，儘管當局正在積極推動疫苗接種，但是傳染病專家卻直言，按照現在的情形，要靠疫苗達到集體免疫十分困難，不過疫苗接種依舊能夠預防重症，對現今極度緊繃的醫療體系仍有幫助。

根據《產經新聞》報導，Delta變種病毒的傳染力驚人，許多專家指出，要靠疫苗接種達成集體免疫，恐怕有一定難度。且疫苗隨著施打時間，保護力會慢慢下降，但與此同時疫情卻依舊有長期蔓延的傾向，因此也讓人擔憂是否「不夠力」。不過事實上，疫苗對於預防個別病患重症化仍有極大效果，能夠有效改善當前日本醫療資源緊繃的現況，而接種率提高也是減少新增確診的重要一環。

如果1名確診者將病毒傳染給1人以上的情況，就會造成疫情擴散，並導致流行速度加快，反之，則代表疫情趨緩。而集體免疫則是只透過接種疫苗，減少群體中可能感染的比例，因此就算部分的人沒有接種疫苗，也能讓疫情逐漸趨緩。

2020年疫情爆發之初，1名確診者平均會傳染給2.5人，因此當時有專家指出只要疫苗覆蓋率達到6至7成，就能獲得集體免疫。理論上，超過6成的接種率便可以將傳染率控制在1人以下。即使防護力為90%，只要覆蓋率達到7成，疫情就能有效趨緩。

不過Delta變種病毒出現後卻瞬間打破這個預想，Delta變種病毒的傳染率預估是原有病毒的2倍，平均1名確診者會傳染給5人。不僅如此，突破性感染的案例也在持續增加。

對此，國立傳染病研究所長脇田隆字則表示，儘管根據現狀，光靠6至7成的疫苗覆蓋率就要達到集體免疫的確很困難，不過疫苗對於預防重症化的效果依舊很高，只要能夠預防發病、重症化，就能大大減輕日本醫護人員的壓力。

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