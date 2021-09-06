前美太平洋司令：美應改變「台海戰略模糊」　曝中國孤立策略目的

▲台灣海軍於2018年4月13日進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京6日綜合外電報導

日裔的前美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）接受日本《共同社》專訪指出，中國藉在國際社會孤立以達控制台灣目的，呼籲美國應改變對台海的「戰略模糊」。哈里斯是在之前接受《共同社》專訪，相關內容5日晚間刊出。

對於中國強化對台灣的軍事壓力，哈里斯分析，中國有意先在國際社會孤立台灣，藉此達到控制台灣目的。哈里斯認為，美國歷屆總統都對兩岸採取「戰略模糊」策略，避免明言一但台海發生衝突美國是否協防台灣，他呼籲應改變「戰略模糊」。

報導說，美國內部對中國可能武力犯台的危機感正在升高，曾擔任美軍太平洋司令到2018年的哈里斯對嚴峻的台海現狀示警，要求拜登政府應明確表態防衛台灣的呼聲可能會進一步強化。

哈里斯出生於日本，父親是美國海軍軍官，母親是日本人，他效力美國海軍40年，曾擔任美國太平洋艦隊司令，後來執掌美軍太平洋司令部（USPACOM）。哈里斯2018年從海軍四星上將退役後，出任美國駐南韓大使，任內因日裔血統與留八字鬍遭南韓媒體攻擊，今年1月離任。

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