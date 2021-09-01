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中國《海上交通安全法》衝著台海、南海來！　美艦通過要通報

▲▼美軍艦今年首度通過台灣海峽。（圖／翻攝美軍第七艦隊網站）

▲中國《海上交通安全法》的目的，是將台海擴大解釋為領海，美艦進入要通報。（圖／翻攝美軍第七艦隊網站）

記者林彥臣／綜合報導

中國重新修訂的《海上交通安全法》於9月1日正式實施，要求5類外國船艦進入領海應向中方報告，對此各界解讀，中國修法的用意，其實是衝著美艦通過台海、南海而來，相當於是中國表態美國等軍艦通過不屬「無害通過」（Innocent passage）。

中國海事局發出公告，指根據此法，5類外國船舶進入中國領海應向海事管理機構報告，包括：潛水器；核動力船舶；載運放射性物質船舶；載運散裝的油類、化學品、液化氣體等有毒、有害物質船舶；以及法律、行政法規或國務院規定可能危及中國海上交通安全的其他船舶。

聯合國海洋法公約（UNCLOS）規範，「領海」是沿岸國基線起算12海里的海域。原則上，包括軍艦在內的外國船隻，在不影響沿岸國和平、主權、違法或造成污染等行為下，可在領海「無害通過」（Innocent passage）。

不過軍艦「無害通過」領海，在各國上仍有辯論空間，實務上仍以通報為主，例如《中華民國領海及鄰接區法》規定，外國公務船及軍艦航經中華民國「領海」應先告知。

美軍導彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（USS Curtis Wilbur, DDG54）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美軍近3年來進入西沙領海範圍內的次數，早已不計其數。（圖／翻攝自美國海軍官網）

資深媒體人鍾年晃在政論節目《鄭知道了》，針對這個議題表示，進領海本來就要通報，中國的目的是為了擴大解釋整個南海、台海都是「中國領海」，就跟幾年前的「東海防空識別區」目的相同，但是這件事情不管美國、日本、台灣，沒有一個國家會同意。

同場節目來賓政治學教授范世平補充說明，這個政策其實冒一個風險，如果其他的國家都不甩中國，其實很難看，例如當初宣稱「東海防空識別區」必須跟中國通報，結果也沒有任何一個國家戰機有通報。

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲美艦進入中國領海，趙立堅當時表示，「敦促美方立即停止此類侵權挑釁行為」。（圖／CFP）

美軍驅逐艦（USS Curtis Wilbur (DDG-54)）在今年5月20日就曾通過中國西沙領海，當時中國外交部發言人趙立堅僅表示，「美方未經中國政府允許，擅自進入中國西沙群島海域，侵犯了中國主權和安全，破壞了南海地區和平與穩定，中方對此表示堅決反對。中方敦促美方立即停止此類侵權挑釁行為，並將繼續採取必要措施堅定捍衛國家主權和安全，維護南海和平穩定。」

 

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