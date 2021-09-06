快訊／1童曾去新北幼兒園！9月又回北市某校讀書　緊急停課1天

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日公布，新增9例本土確診，全部分佈在新北市，皆與日前公布的新北幼兒園老師確診（案16129）有關。台北市長柯文哲6日表示，目前有一名北市學童在新北幼兒園上課，而9月1日開學後，也回到了台北市的公立幼兒園讀書，北市正在調查該學童有無被感染，並決定先針對該間北市幼兒園預防性停課。

台北市政府6日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對北市中秋節烤肉指引、北市施打青少年BNT疫苗計劃、黃珊珊5日爆有解隔個案回社區後才得知是Delta病毒、新北市幼兒園爆發群聚感染事件、傳柯文哲要選高雄市長等問題做回應。

面對新北市幼兒園爆發群聚感染案，柯文哲表示，雖然北市疫情正在趨緩，但隨時會有變化，特別是在疫苗覆蓋率狀況不足之下，隨時可能反撲。大家非常清楚，前幾分鐘中央發布的新北市消息，對北市來講也是馬上將警戒度大幅提高。

柯文哲指出，新北市有一個幼兒園老師確診，感染了8個學生和1名家長，現在問題是8名學生的家長、兄弟姊妹有無在台北市上班或上課？這目前北市府都在做疫調當中，「如果有的話，大概一瞬間居家隔離好幾百人。」雖然疫情趨緩當中，但常常在不注意下，任何一個變化都會讓局勢逆轉。

柯文哲提及，目前北市已知，有一名北市學童在這家新北幼兒園上課，現在9月1日開學之後，又回到了自己就讀的北市公立幼兒園就學；北市正在調查這位學童有無被感染，如果檢查是陰性，還是得觀察一段時間，因為陰性只代表這段時間沒感染，還是要隔離觀察14天、PCR。

柯文哲說，萬一北市這位學童去新北幼稚園上課，並在該地方被感染，那幾乎整個學校都要隔離；所以現在打算先讓該所學校學校預防性停課一天，等學童結果出來後再做處理。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／台北市政府提供）