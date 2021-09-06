友邦宏都拉斯11月大選　左翼總統候選人：若當選將立即與中國建交

▲宏都拉斯自由重建黨的卡斯楚表示，她若勝選將「立即與中國大陸開展外交和商務關係」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣友邦宏都拉斯即將在今年11月舉行總統選舉，前總統齊拉亞（Manuel Zelaya）所帶領的左翼主要反對黨「自由重建黨」（LIBRE）2度提名齊拉亞的妻子卡斯楚（Xiomara Castro）參選。卡斯楚在闡述其政見時表示，若該黨勝選，那他們將「重新調整」國家的債務，並與中國建交。

綜合路透社與德國之聲報導，61歲的卡斯楚在首都德古西加巴（Tegucigalpa）一家飯店舉行記者會時表示，在她當選總統後，她將下令對國內的債務進行國際審計、對其進行調整，並「立即與中國建立外交和商業關係」，不過卡斯楚並未詳細說明她將採取哪些步驟來達成目的。

報導稱，宏都拉斯是美洲最窮苦的國家，由於該國去年飽受新冠疫情與風災折磨，國內生產總值（GDP）下跌了9%。數據顯示，截至2020年底，宏都拉斯的公共債務已逾130億美元（約新台幣3586億元），相當於該國GDP的55%。在這些債務中，有84.5億美元（約新台幣2330億元）來自於外債，導致該國每年在編定國家預算時，必須撥出超過30%來償還債務。

宏都拉斯是台灣15個邦交國之一，該國與台灣自1941年4月9日建交至今已80年。若宏都拉斯轉投中國的懷抱，那該國勢必會受「一個中國原則」影響，與台灣斷交。今年5月也曾有傳言指出，該國為取得中國疫苗可能考慮與中國建交，但外交部後來澄清並無此事，並重申台灣與洪都拉斯的邦交穩固友好。

在這場選舉中，卡斯楚將面臨來自保守派的德古西加巴市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）等多位候選人的挑戰。目前尚未有可信民調指出誰將贏得這場總統選舉的勝利。

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