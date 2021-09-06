　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19架共機擾台　美議員喊話拜登政府採取更強硬姿態

▲▼共機轟6K。（圖／國防部提供）

▲共機擾台。（圖／國防部提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電

中共5日出動19架軍機擾台，美國共和黨籍參議員海格提推文示警，阿富汗淪陷後，中共和其他敵人將會持續試探美國決心，拜登政府應拿出更強硬姿態，防阻外來侵略。

美國8月30日按計畫完成阿富汗撤軍行動，但由於撤離過程混亂，阿富汗落入武裝組織塔利班（Taliban）手中的時間也比美方原先預期提前許多，嚴重打擊美國國際形象，總統拜登（Joe Biden）政府在國內也飽受批評。

美國信譽受質疑之際，中國5日派出19架共機侵擾台灣西南防空識別區，包括1架運8反潛機、4架轟6、10架殲16、4架蘇愷30，其中戰機數量就有14架。

此次共機雖未逾越台灣海峽中線，架次也非國防部去年9月開始統計以來最多，但仍引發美國前駐日大使、現任聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）憂慮。

海格提今天在推特（Twitter）分享19架共機擾台的新聞。他指出，拜登在阿富汗搞得「一敗塗地」（debacle）後，中共和其他敵人將會持續試探美國及其盟友的決心。

海格提表示，參議院必須催促拜登政府採取更強硬的姿態，防阻外來侵略。

白宮國家安全會議一位不具名發言人今天向中央社表示，台海和平與穩定依然是美國持久利益，這對廣泛印太區域的安全穩定也十分重要。

這名發言人指出，美國對台政策沒有改變，美台防禦關係是以美國的「台灣關係法」作指引，過去40年向來如此。美國會遵循台灣關係法的承諾，繼續支持台灣自我防衛，也會持續反對任何單方面改變現狀的作為。

面對外界質疑「美國不可靠」，拜登8月18日接受美媒專訪時曾表示，阿富汗和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）有根本上的差異，美國對北約創立條約第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對北約盟友採取行動，美方會做出回應，「對日本、南韓和台灣也一樣」。

拜登此番發言是他目前對防衛台灣作出最清晰的表態，加上他把台灣與美國有防禦條款或條約的北約、日本與南韓並列，引發不少熱議。但美國資深官員當時向中央社強調，美國對台政策並未改變。

►拖地神器才799元！從此地板超乾淨

ET快訊
新北男打完莫德納「中風癱瘓」　妻崩潰：他一直很健康
Delta進來「整個校園要撤」　醫祈禱這地區疫情別擴散
鄧佳華有新工作！　連千毅「現身挖角」待遇這樣承諾
今天鬼門關！　一過「5生肖發大財」
身邊有確診者？　只要「輸入手機號碼」可查你被疫調幾次
柯文哲想選高雄是真的！何時辭北市長都想好了　2場密會曝光
「他們瘋狂搞我下體」　女網紅直播遭6男童扒褲、打屁股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19架共機擾台　美議員喊話拜登政府採取更強硬姿態

富國50％人口完全接種疫苗「窮國僅2％」　他痛批囤積疫苗可恥

IS突襲伊拉克警方！　釀13死3傷

阿富汗女性讀大學規定出爐！　塔利班：「遮臉只露眼」禁男女合班

幾內亞爆政變「捕捉總統」影片曝　政局陷入混亂

第一代「麥當勞叔叔」…美國傳奇氣象主播辭世　享壽87歲

誰來接班日本首相　最新民調河野太郎31.9%居冠

叛軍宣稱「拘捕總統」　法新社：幾內亞疑爆發軍事政變

SAS特種部隊全員變裝！騙過塔利班組織　從戰區撤百公里到喀布爾

快訊／幾內亞驚傳政變！特戰上校帶兵進攻總統府　首都爆激烈槍響

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

騎士停外側想迴轉頻回頭看車況 觀察10多秒催油門...秒被撞飛！

19架共機擾台　美議員喊話拜登政府採取更強硬姿態

富國50％人口完全接種疫苗「窮國僅2％」　他痛批囤積疫苗可恥

IS突襲伊拉克警方！　釀13死3傷

阿富汗女性讀大學規定出爐！　塔利班：「遮臉只露眼」禁男女合班

幾內亞爆政變「捕捉總統」影片曝　政局陷入混亂

第一代「麥當勞叔叔」…美國傳奇氣象主播辭世　享壽87歲

誰來接班日本首相　最新民調河野太郎31.9%居冠

叛軍宣稱「拘捕總統」　法新社：幾內亞疑爆發軍事政變

SAS特種部隊全員變裝！騙過塔利班組織　從戰區撤百公里到喀布爾

快訊／幾內亞驚傳政變！特戰上校帶兵進攻總統府　首都爆激烈槍響

一出爐就被秒殺！桃園邪惡「蚵嗲」脆度驚人　鮮蚵肥美大顆超欠吃

霧台櫻花王生病僅剩枯枝！恐難再人為復甦　櫻花王子、公主接棒

國民黨美女刺客突圍　3女將被點名角逐2022市議員

筒香嘉智連2天首局開轟　第7轟成為海盜隊史最快

女士官深夜進艦長室關門3小時稱「修電腦」　遭懲處調離現職

鹿港沒下雨卻現深邃「天坑」 居民憂土壤液化：工業區要進駐...

鄧佳華「物流廠根本狗眼看人」新工作有譜了！ 連千毅挖角待遇曝

好可怕！蛀牙染菌深入骨頭、組織　美魔女臉腫如「麵包超人」

日媒透析大谷打擊進化關鍵　再1勝、7轟完成百年壯舉

Delta若進來「整個校園要撤」　醫祈禱這地區疫情別擴散

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

國際熱門新聞

幾內亞驚傳政變　首都激烈槍響

騙過塔利班　特種部隊用罩袍撤離

幾內亞爆政變！　「捕捉總統」影片曝

3歲妹被裝「小肚子」勇敢讓人疼

馬斯克：特斯拉電動車不再配置方向盤、踏板

阿富汗女性讀大學　塔利班規定出爐

日本首相接班　河野太郎民調居冠

第一代麥當勞叔叔離世　享壽87歲

幾內亞疑政變 　叛軍宣稱拘捕總統

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

他從樓梯扶手滑下來　急墜2F爆頭亡

IS突襲伊拉克警方　13死3傷

「花美男保鑣」僅因一張照帥到離職！

完全接種疫苗「富國50％窮國2％」　他痛批可恥

更多熱門

相關新聞

推廣台南處理廚餘SOP

推廣台南處理廚餘SOP

行政院長蘇貞昌5日視察「台南市廚餘高速發酵廠」，肯定台南市2年前即因應非洲豬瘟疫情政策，設置廚餘高速發酵廠並運作良好，還利用市民回收廚餘製成肥料「尚介肥」。

美國街頭驚爆槍擊！3人遭亂彈射中身亡

美國街頭驚爆槍擊！3人遭亂彈射中身亡

數百持綠卡者被棄阿富汗！未列美救援名單

數百持綠卡者被棄阿富汗！未列美救援名單

印媒：中、巴與塔利班互構成南亞隱憂

印媒：中、巴與塔利班互構成南亞隱憂

老公拿裸照威脅！22歲嫩模「求助對話曝」

老公拿裸照威脅！22歲嫩模「求助對話曝」

關鍵字：

台灣美國中共中國

讀者迴響

熱門新聞

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

回家才抓到染Delta　台北至少2人

女網紅直播遭6男童扒褲、打屁股性騷

國中妹離奇失蹤5天　國小女一句話揭恐怖虐殺案

手搖飲3巨頭殞落！鄉民推爆：這家10元屌打

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面