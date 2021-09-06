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幾內亞政變「人民在狂歡」　人海擠爆迎接士兵！嗨喊自由了

▲▼ 西非國家幾內亞政變後，首都科奈克里（Conakry）民眾上街慶祝。（圖／路透）

▲西非國家幾內亞政變後，首都科奈克里居民上街慶祝。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西非國家幾內亞5日爆發軍事政變，83歲總統孔戴（Alpha Condé）被叛軍逮捕。然而就在國際社會譴責之際，首都科奈克里的民眾上街狂歡，高喊「幾內亞自由了」。

綜合路透、法新社報導，幾內亞特種部隊士兵5日發動政變，位在首都科奈克里（Conakry）總統府附近爆發槍戰，數小時後，疑似孔戴被捕、遭多名士兵包圍的影片瘋傳。軍方解散政府、廢除憲法、關閉國家邊境，並實施全國宵禁。

然而隨著槍聲停止，到了5日下午3時左右，返回科奈克里街頭的當地民眾反而在歡慶叛軍政變成功，許多人包圍一輛輛軍用卡車高聲歡呼、狂按喇叭，大喊「幾內亞自由了」。依據外媒捕捉到的畫面，大批群眾高舉雙手迎接叛變士兵，無論是大街、天橋等地方都被人潮擠爆。

▲▼ 西非國家幾內亞政變後，首都科奈克里（Conakry）民眾上街慶祝。（圖／路透）

▲▼ 西非國家幾內亞政變後，首都科奈克里（Conakry）民眾上街慶祝。（圖／路透）

事實上，幾內亞政府近期大幅增加稅收填補國庫，並把燃料價格調升20%，引爆民怨，孔戴更是透過修法延長總統任期。

然而在孔戴執政的10年期間，儘管國家經濟持續增長，得益於鋁土礦、鐵礦、黃金、鑽石等，但這些成果全落入少數人手中，一般民眾幾乎沾不上邊，且政府動用法律打擊異議，同時種族分歧、地方腐敗的狀況不見改善，加劇這場政治對抗。

首都科奈克里居民迪亞羅（Alassane Diallo）直言，當孔戴四處宣揚想要徹底消去腐敗治理國家時，挪用公款的現象卻在增加。

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