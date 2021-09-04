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延遲性致災番石榴番荔枝損失慘重　陳亭妃要求農委會全力協助

▲台南玉井果農鄭世雄說，原本1萬粒番石榴剩下2000、3000粒，番石榴的採收期，也將從原本11月到12月，延遲到明年1月或2月，農民的收入受到非常大的影響，（圖／記者林悅翻攝）

▲台南玉井果農鄭世雄說，原本1萬粒番石榴剩下2000、3000粒，番石榴的採收期，也將從原本11月到12月，延遲到明年1月或2月，農民的收入受到非常大的影響，（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

番石榴是台南果農，種植做產期調節的重要作物，立委陳亭妃，上週接到玉井 、楠西 、南化及左鎮等地區農民反應，由於8月份豪雨，造成番石榴開花卻不授粉，或是落花不結果，損失慘重，因豪雨造成損失大約7成，經過一週的溝通，農委會陳吉仲主委允諾會協助，將往延遲性致災的方向處理。

番石榴於5至6月修剪後，7至8月開花，但因為豪雨原因，落花不結果，台南玉井果農鄭世雄說，原本1萬粒番石榴剩下2000、3000粒，必須再修剪一次，番石榴的採收期，也將從原本11月到12月，延遲到明年1月或2月，陳亭妃說，這等於今年度農民的收入，受到非常大的影響，因此才有這麼多農民向她反映。結果她也發現除了番石榴有這樣的狀況，番荔枝也是。

根據統計，台南種植番石榴受災面積，全市達758.57公頃，番荔枝則有19.36公頃，受影響的範圍相當大。陳亭妃指出，8月台南豪雨，嚴重到24小時內南化曾累積267毫米的致災性豪雨，其他多區也都超過200毫米。

陳亭妃說，農民現在最辛苦的是，在上一批農業災損通報當中，台南市政府認為損害程度不明顯，所以區公所不受理，但現在所有損害的狀況已經完全浮現，也就是有開花卻不授粉，或是落花造成無法結果，可是都已經趕不及前一批的通報災損行列，經過一個多禮拜她與農委會陳吉仲主委討論，就是以8月豪大雨造成農作物延遲性致災來認定，也會要求台南市政府儘速通報，農委會全力協助，一切從寬從速認定，讓農民朋友不要再為此煩心。

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