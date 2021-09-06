桃園男站內側車道手舞足蹈、見警比YA　警查出身分送返家

▲警方將迷途黃姓男子送返蘆竹家中。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有多次失蹤記錄且有點智能障礙的40歲黃姓男子，5日在桃園中壢區內側車道上手舞足蹈，警方見十分危險趕緊將他帶往路邊盤查身分，但該名男子口語不清且答非所問，警方以人臉辨識系統查其身分時，竟誤以為警方在拍照，不斷擺出YA的姿勢供警拍照，經人臉辨識查出身份後，警方得知家屬因身體不適無法接回，將黃男送返家。

▲▼員警以人臉查詢身份時，黃男不斷擺出YA姿勢。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，中壢分局中福派出所警員凃怡安、警員朱建鑫於昨日擔服巡邏勤務時，巡邏路途中發現一名男子徘徊於中壢區新生路及育英路口內側車道上手舞足蹈，警方見狀趕緊趨前詢問該名男子是否需要協助，惟該名男子卻以孩子語調向警方表示「不要」，警方見車流多且車速快，趕緊將該名男子帶往路邊盤查身分，該名男子告知警方其名字（警依發音仍無法查詢到與其姓名吻合之資料），問其出生年月日竟回「我媽生我的」故以人臉辨識系統查其身分時，該名男子以為警方在拍照，不斷擺出YA的姿勢於臉頰旁讓員警方拍照。

經人臉辨識，終於查得該黃姓男子為70年次家住蘆竹區，警方將黃男帶返所休息並通知家屬帶回，經查詢黃男有多筆失蹤紀錄，但該家屬稱目前身體不適，沒辦法馬上到所接回。警方以同理心，對該情況感到心疼不已，於是以警車將黃男送返回蘆竹區家中，隨後家屬不斷感謝警方暖心之舉。中壢分局長陳百祿得知此事後，便利用集會時公開表揚凃、朱2人為民服務優良事蹟。

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