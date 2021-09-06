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iPhone 13發表會倒數「十大總整理」　配色最多、螢幕容量都更大

▲▼網友貼出疑似新款iPhone 13顏色。（圖／翻攝推特／@Apple_Tomorrow）

▲iPhone 13系列預料將會是史上顏色最多的一代。（圖／翻攝推特／@Apple_Tomorrow）

記者張靖榕、陳心怡／綜合報導

蘋果（Apple inc.）預計將於本月秋季發表會推出全新iPhone 13系列手機，傳言台灣時間本月15日凌晨於線上登場。隨著發表會接近，《ETtoday新聞雲》從功能、機型外觀、價格等，整理出iPhone 13系列手機的各大亮點。

一、iPhone 13外觀大致延續iPhone 12

iPhone 12系列有3種尺寸、4款機型，包括5.4吋的12mini、6.1吋的12／12 Pro、6.7吋的12Pro Max；根據多方預期iPhone 13將延續「3種尺寸、4款機型」的外觀推出。

因為外觀與前作相似，一度傳言新機被命名為「iPhone 12S」系列，但供應鏈消息指出iPhone 13將會是正式命名，分別為iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。

iPhone 13系列外觀大致延續iPhone 12系列設計，iPhone 13採霧面鋁金屬邊框、亮面機背；iPhone 13 Pro、Pro Max則是亮面不銹鋼邊框、霧面機背。

iPhone 13厚度約為7.57毫米，比iPhone 12更厚，iPhone 13‌‌ mini和‌iPhone 13‌將具有厚達2.51mm相機凸起，而‌‌iPhone 13‌ Pro將具有3.65mm厚的相機凸起，另也重新定位按鈕，側面按鈕、靜音按鈕和音量按鈕略微向下移動。

▲疑似 Apple 原廠 iPhone 13 Pro Max MagSafe 矽膠保護殼曝光。（圖／翻攝自9to5mac）

▲疑似 Apple 原廠iPhone 13 Pro Max MagSafe矽膠保護殼曝光。（圖／翻攝自9to5mac）

二、全新日落金、玫瑰金等更多顏色可選

iPhone 13系列顏色選擇更多款，除了傳統的黑、白2種配色外，還推出全新日落金、玫瑰金，相比iPhone 12系列有更多金色可選。新爆料更指出會有更多顏色，分別為玫瑰粉、湖水綠、夢幻紫、熱情紅等，將會是史上配色最多的一代。

三、瀏海變窄、螢幕更大

iPhone X以後的歷代iPhone，都使用瀏海設計，瀏海是放置支援Face ID的原深感測鏡頭模組（TrueDepth）的地方，iPhone 13系列「瀏海縮小」的可能性大，將會讓螢幕占比更大。前鏡頭則會從喇叭右側移至左側，而喇叭位置會更靠近頂部邊緣，以釋出更多螢幕顯示空間。

四、螢幕下Touch ID不會出現

外媒此前爆料蘋果已在iPhone 13中測試完成螢幕下Touch ID功能，但並不會搭載在iPhone 13系列上；知名分析師郭明錤則指出，蘋果有機會在2022年所推出的iPhone 14之中，採用螢幕下Touch ID的功能。

▲iPhone 13預計具備更大的鏡頭模組。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 13具備更大的鏡頭模組。（圖／取自MacRumors）

五、相機功能提升、鏡頭加大

iPhone 13系列機型都會配備廣角鏡頭，並進行低光改進減少相機抖動的影響，iPhone 13‌ Pro 和 ‌iPhone 13‌ Pro Max的超廣角鏡頭也具備。iPhone 13‌ Pro 和 ‌iPhone 13‌ Pro Max上更大的相機模組具有更高畫素，使相機能夠接受更多光線以獲得更高畫質的圖像。據消息指出，蘋果將在iPhone 13上加入ProRes和影片人像模式等，且iPhone 13也可能加入天文攝影功能。

另外，在12 Pro系列上為拍照專業工作者提供的ProRAW功能，預計iPhone 13有望增加ProRes的影片格式，後製時可生成4K、HD等不同解析度格式的檔案。

六、電池容量

iPhone 13系列電池性能提升，具有更長的續航能力，iPhone 13‌ Pro Max的電池將配置到4352mAh，大於上代的3687mAh；13、13 Pro將配置3095mAh，大於上代的2815mAh；13 mini則是2406mAh，大於上代的2227mAh。

另外，據傳iPhone 13傳出支援25W的快充，提供比現有20W快充更快的充電速度。

七、最大儲存空間擴大到1TB，256GB將砍掉

對比iPhone 12系列，iPhone 12 mini提供64GB、128GB、256GB三種儲存空間選項，iPhone 12 Pro、Pro Max則具有128GB、256GB、512GB三種可選；iPhone 13系列此前不斷有消息指出，在高階機種iPhone 13 Pro、Pro Max上，會配備更大容量的1TB儲存空間，也是因為這個關鍵升級使得iPhone 13被譽為「史上最貴」的蘋果手機。

此外，中國媒體和微博均傳出，iPhone 13 Pro將取消256GB容量，剩下128GB、512GB、1TB，共3種選擇。

▲iPhone 13新功能盤點。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 13晶片預料變得更為強大許多。（圖／取自MacRumors）

八、強大晶片！支援低軌道衛星通訊？

iPhone 13全系列搭載5奈米製程的A15仿生晶片，提升效能並加強節能及神經網路引擎的機器學習能力。另外使用高通驍龍， X60 第三代5G 調製解調器，5G 速度更快，可同時聚合來自毫米波和 sub-6GHz 頻段的 5G 數據，以實現更好的速度和覆蓋範圍，同時消耗更少的功率並佔用更少的內部空間。

在Wi-Fi上，iPhone 13系列將支援最新的Wi-Fi 6E規格，具有更低的延遲以及更快的數據傳輸能力。

此外，天風國際分析師郭明錤日前預料，iPhone 13硬體規格能夠支援「低軌衛星通訊」，讓新機用戶即便收不到4G／5G訊號，也能利用衛星通訊通話與接發訊息；然而《彭博社》報導認為，雖然新機內將包括能提供該功能的硬體，但初期可能無法啟用，考量各第法律、衛星功能可用性等，「這些功能不太可能在明年之前準備好」。

九、電池容量

目前傳出iPhone 13系列將配備更大的電池，提供更好的續航能力。iPhone 13‌ Pro Max的電池將配置到4352mAh，大於上代的3687mAh；13、13 Pro將配置3095mAh，大於上代的2815mAh；13 mini則是2406mAh，大於上代的2227mAh。

另外，據傳iPhone 13傳出支援25W的快充，提供比現有20W快充更快的充電速度。

十、價格

各方分析預測，iPhone 13與前代iPhone 12系列上市起售價持平，標準機型起價為13 mini售價699美元（約新台幣19,540元），13為799美元（約新台幣22,336元），13 Pro為999美元（約新台幣27,927元），13 Pro Max則為1099美元（約新台幣30,722元）；另外，中國網友爆料iPhone 13 Pro Max 1TB售價為人民幣14099元，若是以匯率換算，大約為新台幣60500元，因此實際的售價可能落在6萬元上下。

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