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立訊傳產品不合格遭退貨　陸媒：告別「高增長時代」　

▲▼蘋果執行長庫克2017年參觀立訊崑山廠。（圖／取自立訊官網）

▲蘋果執行長庫克曾參訪立訊工廠。（圖／翻攝立訊官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸蘋鏈代工廠立訊精密近年來勢洶洶，被認為可能衝擊富士康的龍頭地位，但近日卻傳出立訊因為產品不合格，遭到客戶退款，甚至因此大量裁員。雖然立訊已澄清該傳言「不屬實」，還強調已經報案，但大陸各個網站上的相關討論仍不斷增加。

根據《中國經營報》報導，包含百度貼吧、雪球、抖音等多個平台都有不同人士爆料，稱浙江嘉善立訊出現「員工放假」「變相裁員」的情況。其中一名人士8月27日表示，收到嘉善立訊通知「因產品線供應鏈物料瓶頸延遲開線，為維護員工利益保證員工正常上班，將現有產品線受影響人員支援立訊關聯方廠區，不願前往支援的可以前往清涼宿舍服務點或離職中心辦理離職。」

一間人力資源公司8月23日曾發出嘉善立訊的招聘影片，薪資為一小時34元（人民幣），但8月30日《中國經營報》以求職者的身份聯絡時，對方卻表示，目前嘉善立訊已經停招，而且還在裁員。

▼立訊近年大舉切入蘋果供應鏈。（圖／CFP）

▲▼立訊。（圖／視覺中國）

對於相關傳言，立訊8月30日回應，相關情況不屬實，「只是針對量產過程中個別廠區因上下游供應商供料問題所導致的臨時性調整。為維護員工利益，保證員工正常上班，公司將優先安排現有產品線受影響人員支援公司其他廠區（相關福利待遇不受影響），屬正常工作安排。」

立訊還說，公司始終高質量配合客戶需求，持續收獲客戶高度認可，「公司將繼續關注上述事態的發展，堅決捍衛全體股東的權益，針對涉嫌違法的情形，公司已向有關部門報案並追究相關主體的法律責任。」

報導提到，按照立訊精密的說法，因上下游供應商供料問題，立訊精密對量產過程中個別廠區的人員進行了調整。但事實上，在立訊精密8月27日公佈的半年報中，公司便披露了部分業務的落地時間帶來不同程度遞延的情況。

立訊精密半年報顯示，2021年上半年公司實現營收481.47億元，同比增長32.08%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤30.89億元，同比增長21.73%；實現歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤25.22億元，同比增長7.87%。

▲▼立訊精密。（圖／取自立訊精密官網）

報導指出，儘管營收、利潤雙增長，但淨利潤增速卻不及營收增速。對比而言，過去四年，立訊精密半年報營收增速均保持在45%以上，2019年上半年營收增速甚至達到78.2%。同時，扣非淨利潤增速也首次從2019年、2020年同期的87.00%、64.16%，跌至今年上半年的10%不到。此外，第二季度毛利率也下降至15.7%。

報導認為，從近年的財報數據來看，立訊已經告別了「高增長時代」。

值得注意的是，擁有同樣看法的不只《中國經營報》，《虎嗅》8月30日發表的一篇文章直接以「打入蘋果十年，立訊精密『高增長時代』終結」為題，稱走過第一個「黃金十年」後，很難期待立訊再有同樣超高速的增長，「或許，未來十年，立訊精密的發展路徑也暗合了整個中國經濟的發展脈絡，需要從高速增長邁向高質量發展階段。」

另外，該篇文章也特別提及「立訊衝擊富士康地位」的議題，認為從實際收入來看，富士康2020 年營收達1913 億美元，是立訊精密（925.01 億元）的約13 倍；從業務來看，富士康佔據iPhone手機七成產量，即便立訊精密將代工iPhone 13；工人規模方面，富士康超百萬的工人規模也是立訊的6 倍以上，「人們認為立訊精密衝擊富士康，更多是看好其未來潛在價值。」

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