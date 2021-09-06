蘋果秋季新品發表會傳聞總整：除了iPhone 13、AirPods 3還有這些

▲Apple iPhone 13 系列將會是今年秋季發表會主角。（圖／取自 Twitter，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司 2021 年的秋季新品發表會都還沒來到，iPhone 13 系列已經傳得跟真的一樣，不只外觀、規格，甚至價格都爆出來，至今Apple 公司並未證實任何一點傳聞，相信很快就能知道正式發表會名稱與主題。本篇將為大家整理了一下近期傳聞可能推出的新品與相關整理。

發表會時間

Apple 公司今年到目前為止，發表了新款的 iPad Pro 2021，其中 12.9 吋版本首發了 mini LED 並且換上 M1 晶片。新款 iMac 除了採用 M1 晶片，機身變得超薄而且在配色上致敬了 G1 Mac系列產品。而相對去年來說，今年少了新一代 iPhone SE，倒是推出了 iPhone 12 的紫色版本，另外還有兩個小東西，一個是防丟神器 AirTag，另一個是 Apple TV 4K 2021。

依照往例，Apple 公司在一年內「至少」會有三場重量級活動，包括春季活動，秋季發表會以及在夏天登場的 WWDC開發者大會，根據各方引述知情人士的消息，今年的秋季發表會時間可能會落在 9 月 13 日或者 9 月 14 日。

▲Apple 公司秋季發表會將採線上形式舉辦，發表地點為賈伯斯劇院。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

新系統上線

在 WWDC 2021 期間，Apple 也公開了 iOS 15、iPadOS 15、WatchOS8 與 MacOS Monterey，連同默默上架的 TVOS 15 ，目前都已經進行公開測試當中，今年秋季發表會期間，可以預見的就是這些新系統開放更新，而關於系統更新產品陣容與介紹，可以參照：「WWDC21蘋果開發者大會懶人包：四大系統的20個新消息與更新機種」。

iPhone 13 系列

至於眾所期待的 iPhone 13 系列，延續 iPhone 12 系列產品規劃，預計推出 5.8 吋 iPhone 13 mini、6.1 吋的 iPhone 13、6.1 吋的 iPhone 13 Pro 與 6.5 吋的 iPhone 13 Pro Max，外觀設計大致與 iPhone 12 系列相同，要辨識的話可以從主鏡頭來觀察，iPhone 13 系列主鏡頭為斜向排列，鏡頭也比 iPhone 12 系列略大，最大差異在於今年超廣角感光能力變強。

另一方面是正面瀏海縮小，主要原因在於TrueDepth原深相機模組跟自拍鏡頭的感光元件之間的整合，使得整體體積變小，並且傳聞將具有更清晰的人像表現。關於感光能力增強、瀏海變小這兩項傳聞自去年 12 月至今一直沒變過，相信與最終版本不會有太大的落差。

處理效能將會是這場活動的重點，今年仍會持續採用 A 系列客製化晶片方案，全新一代晶片為新一代 5nm 製程的 A15 Bionic晶片，理所當然的會提供更好的效能、以及更快 AI 效能。5G 晶片方面，傳聞將會採用高通Snapdragon X60處理器，支援 5G 毫米波、sub-6GHz，並且傳聞將額外家入 SA 獨立組網的支援，WiFi 方面會額外支援 WiFi 6E，藍牙傳輸方面則會改為藍牙5.2傳輸規範。

從現有的規格來看，iPhone 13 系列都會變得更厚，最早的說法是加入了螢幕下指紋辨識解鎖功能，不過現在這個說法近期被天風國際證券知名分析師郭明錤否決，而先前傳出的電源鍵整合指紋辨識模組設計，也不會在今年的 iPhone 13 看到，報告強調「至少今年不會」。

不過機身變大、續航力增強方面似乎也是從頭到尾都沒變過，最新規格指出，iPhone 13‌ Pro Max 電池容量將會從原本的 3687mAh（近似值）加大到 4352mAh，相同尺寸的 iPhone 13 跟 iPhone 13 Pro 容量也增加到 3095mAh（原 2815mAh）；iPhone 13 mini 電池容量也加大到 2406mAh（原2227mAh），這邊提到的電池容量都是第三方預測。快充方面近期的說法是 25W。簡言之，iPhone 13 系列充電時間縮短、電池容量加大是必然的。

在售價方面，今年 iPhone 13 系列針對兩款 Pro 產品加入 1TB的選擇，但是將不會提供 128GB 的選擇，iPhone 13與 13 mini 則延續去年的規格。售價方面，根據 iPhone 13 mini 傳聞售價為 699 美元起、iPhoen 13 為 799 美元起、iPhone 13 Pro 售價為 1099 美元起，13 Pro Max 售價為 1099 美元起。

今年 iPhone 13 系列各級距最低入手價格設定在台幣 2 萬元～ 3 萬元之間，預計 9 月 17 日開放預購、首波 9 月 24 日上市。

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7 將會是第一款重新設計過的 Apple Watch 產品，改用的是比較扁平化設計，螢幕維持平面設計、表殼四周改用平整邊框，因此螢幕加大到 41mm、45mm 兩種尺寸，新款 Apple Watch 新色為綠色，看起來有點接近 AirPods Max 的綠，並且同樣會有不銹鋼、鋁合金等款式，並且可能會有陶瓷、鈦金屬的選項。

今年的 Apple Watch Series 7 將會採用最新的 S7 處理器，這顆晶片的大小將會比以往更小，晶片效能卻提升約 20%~25%，縮小空間 Apple 拿來放入電池，手表電池加大到 350mAh~400mAh 之間，預期讓手表的續航力再延長一些。

Apple Watch Series 7 會導入全新 U2 晶片，搭配 WatchOS 8，可以實現安全解鎖，讓手表也是飯店或者是汽車鑰匙。不過通訊方面，今年可能仍是提供 WiFi版跟 WiFi+LTE版本，不會有 5G 的支援。

至於一開始傳聞的血壓偵測，根據彭博社最新的報導指出，這項功能基於技術問題，可能要到明年才會推出，而在近期，同樣來自彭博社記者Gurman 引述的消息來源指出，受限於產品良率問題，可能將影響到正常供貨時間，預期 Apple Watch Series 7 將會比去年還晚上市，不過發表會上仍然會有這項產品。

Apple Watch Series 7 售價約會維持在台幣 1.2 萬元左右，上市時間時間未定。

AirPods 3

從中國大陸傳出的樣品機來看，今年的 AirPods 3可能採用跟 AirPods Pro 類似的設計，不過不是入耳式耳機，顏色方面同樣只有白色款。

AirPods 3 體積會比上一代更小，透過全新的 H2 晶片與最新藍牙技術搭配下，耳機連線效率更快，續航力傳聞會是上一代的 2 倍，而且因為充電盒裝跟 AirPods Pro 差不多，因此耳機柄也會設計得更小。

在功能方面，傳聞加入 Apple Music 高保真音效、通透模式等支援，但是不具備 ANC 主動降噪。另外，跟市售高階無線耳機一樣，AirPods 3 將會提供自動環境音效辨識功能，透過辨識環境音量藉此自動調整耳機聲音，不過會有這項傳聞是因為 Apple 公司提交的技術專利被挖出來，因此會不會在 AirPods 3 推出，目前還未知。

比較確定的是來自 iOS 15 作業系統方面的支援，讓 AirPods 3 具備尋找功能，Facetime 視訊或者通話過程中，可以過濾環境聲音、增強人聲通知等。

上市情報方面， Airpods 3 的價格可能落在 159~199美元之間，預計 9 月 17 日開放預購、9 月 30 日上市。

iPad mini 6、Mac Pro 與其他將於10月17日亮相

《彭博社》指出，自 9 月開始，Apple 公司內部員工每週必須進入辦公室三天。在 Twitter 也陸續發現一些內部主管在賈伯斯劇院拍攝的畫面，因此秋季發表會近期內會聚辦將會是不變的事實。

除此之外，不過爆料者指出，今年下半年 Apple 公司發表會不止這一場，預計 10 月 17 日，Apple 公司將會舉辦「特別活動」，據季發表重新設計的 iPad mini，不變的傳聞都是更窄邊框、首次移除 Home 鍵、改用Type-C、搭載A15 bionic 並且支援 Apple Pencil。

同一場活動可能也會規劃面向學生與教育市場的 iPad 9，採用同樣的處理晶片、支援 Apple Pencil。至於同場活動當中，預期也會規劃推出新款 MacBook Pro 或 Mac Pro，鑑於本篇以秋季發表會為主，這方面就不多加贅述。