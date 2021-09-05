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鬼門關一過「5生肖發大財」！命理師給建議：會獲得長輩提攜

▲月亮,滿月,月圓,中秋節,鬼故事。（圖／翻攝自pixabay）

▲命理師點名5生肖，鬼門關以後發大財。（圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

農曆7月即將結束，最後一天被稱為「鬼門關」。星座塔羅牌專家小孟老師表示，鬼門關以後，會有5生肖有機會發大財，第一名只要發揮專長，就能獲得提攜，在職場上發光發熱。

小孟老師1日表示，屬豬、鼠、羊、猴、雞的民眾，等到鬼門關以後，有機會發大財。

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小孟老師說，第五名為屬豬的民眾，有機會獲得更多賺錢資訊、投資消息，這類人又懂得發揮經濟最高效益，能在鬼月以後展現人際關係，在人脈間轉介紹的方式，獲得投資介紹的抽佣。

小孟老師說明，第四則是屬鼠的民眾，有機會在飯局當中認識德高望重的人士，讓未來能夠賺大錢。

小孟老師提到，第三名是屬羊的民眾，鬼月以後若有想要拓展事業版圖，可以好好全力衝刺，容易在無心插柳的狀況下，促成一番新的發展，讓旁人相當羨慕。

▼小孟老師說，5生肖鬼門關以後發大財。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中元普渡,普渡拜拜,法會,祭祀法會。（圖／記者林世文攝）

小孟老師指出，第二名是屬猴的民眾，鬼門關以後會有莫名好運的感覺，沒有想到的好事、偏財都會降臨，建議可以多多參加活動、規劃理財計畫，因為每當需要地一手消息、門路時，就會有可靠有力的人力資源、管道出現，並給予幫助。

小孟老師提及，第一名是屬雞的民眾，鬼門關以後在工作方面有很強大發光的機會，同時也能獲得長輩的提攜、幫助。

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