收到細胞簡訊心慌慌　桃園千人衝採檢站防疫專線被打爆

▲市長鄭文燦視察中路採檢站。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長榮機師確診事件，中央發送百萬封細胞簡訊，引發部分接獲細胞簡訊民眾憂心，直衝醫院、社區採檢站進行採檢。桃園市政府新聞處表示，截至今日下午四點半，桃園市11家責任醫院及社區採檢站，單日共篩檢1,026人；另外，衛生局防疫專線被打爆，皆是民眾詢問接獲細胞簡訊，該如何因應？

桃園衛生局說明，民眾接獲警示簡訊勿驚慌，做好自我健康監測，若無疑似症狀，持續落實自我健康監測至少兩週，無須就醫採檢。如近期曾出現發燒、頭痛、喉嚨痛、流鼻水等疑似症狀，可至桃園市11家責任醫院或南、北採檢站採檢（每週ㄧ、三、五上午：中壢區中正公園採檢站；每週二、四、六上午：桃園區中路採檢站）。

接受採檢的民眾須在家等待檢驗結果避免外出，確認結果為陰性始可出門活動，而檢驗結果亦可下載「健保存摺快譯通APP」（健康存摺）後查詢確認。

衛生局呼籲，為防止疫情擴散社區，民眾平時仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。民眾如有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線0800-033-355洽詢。

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