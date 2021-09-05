長榮機師確診事件　鄭文燦：收到細胞簡訊有症狀可做免費採檢

▲長榮機師確診事件，收到細胞簡訊有症狀可做免費採檢。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長榮航空機師確診事件，致中央流行疫情指揮中心發送110萬筆「細胞簡訊」，引發各界關注。市長鄭文燦5日表示，接獲細胞簡訊的民眾，如有症狀可就醫評估，或到社區採檢站採檢；鄭市長也強調，中央流行疫情指揮中心發送的簡訊，主要是希望有症狀才做採檢，並不是無症狀的採檢，採檢是公費採檢，民眾不需自費。

鄭市長說明，中央流行疫情指揮中心於4日發送的110萬通簡訊，通知8月13日到9月2日期間，跟確診者接觸或活動軌跡有重疊者，請自我健康監測兩週，如有症狀可就醫評估，或到社區採檢站採檢。鄭市長提醒民眾，PCR核酸檢測以後，在檢測報告結果出來之前禁止外出，必須要在家裡等待檢驗的結果，也可以下載「健保快易通」APP，在「健康存摺」的欄位可查詢採檢紀錄及結果。

而桃園的11家急救責任醫院為林口長庚醫院、聖保祿醫院、國軍桃園醫院、中壢天晟醫院、敏盛綜合醫院、臺北榮總桃園分院、聯新國際醫院、怡仁綜合醫院、天成醫院、部立桃園醫院、部立桃園醫院新屋分院，11家都有設置採檢站；另外市府也有開設兩個社區採檢站，中壢的中正公園採檢站，每週一、三、五上午服務，桃園區的中路運動公園採檢站則為每週二、四、六上午服務。後續會依據實際需求決定是否再增開。

鄭市長也提醒民眾，因為長榮航空的兩位機師，足跡並不只在桃園，也包含其他縣市的足跡，市府已分享足跡資訊給其他縣市，進行後續的疫調追蹤。DELTA病毒因為傳播力非常強，市府將以高規格、高標準，追蹤每個足跡的接觸史，讓這次DELTA病毒的防治計畫可以落實。

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