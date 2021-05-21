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花蓮慈院開設第二採檢站　防疫篩檢量能每日達150人

▲採檢站設有一間兩室的空間，分為被採檢空間，以及醫護作業區完全隔絕，避免感染風險。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

採檢站設有一間兩室的空間，分為被採檢空間，以及醫護作業區完全隔絕，避免感染風險。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情發展，全台進入防疫三級階段，花蓮慈濟醫院除了提供通訊診療、藥來速戶外領藥窗口等各項防疫便民措施，20日上午，在原有急診的戶外採檢站的基礎上，開設了「新興傳染病採檢站」，花蓮慈院副院長吳彬安表示，這是花蓮慈院第二個採檢站，期望能有效提升篩檢量能。

隨著疫情發展，花蓮慈院每天接收到的COVID-19篩檢申請也持續增加，四月份疫情穩定時的每天個位數案例，到五月疫情爆發時，單日可以突破50位以上的案例，加上配合疫情指揮中心防疫政策安排，目前花蓮慈院包含即將住院的民眾、主要陪病者、門診預定手術者，還有預排無痛胃鏡、大腸鏡檢查的民眾，都將在入院前接受採檢，確認結果陰性後才可安排後續相關事項。

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▲採檢站設有一間兩室的空間，分為被採檢空間，以及醫護作業區完全隔絕，避免感染風險。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼民眾可以跟著院區內地上的顯著標示腳印前往採檢站。

花蓮慈院開設的新興傳染病採檢站，主要就是提供有醫療需求要進入醫院，而且沒有COVID-19感染症狀的民眾進行採檢，採檢站位於通風良好的戶外，設有一間兩室的空間，分別為民眾被採檢的空間，以及醫護人員作業區，完全隔絕受檢民眾與採檢的醫護人員，避免感染風險。民眾可以跟著院區內地上的顯著標示腳印前往採檢站，並依照編號順序的指標進行動作，就可以完成讀卡、建檔、採檢等步驟，之後花蓮慈院團隊將會以手機簡訊的方式，告知受檢民眾採檢結果，並請民眾持簡訊報告辦理入院。

▲採檢站設有一間兩室的空間，分為被採檢空間，以及醫護作業區完全隔絕，避免感染風險。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

採檢站除了設有抽風裝備以外，為了不讓民眾反覆來回，以及採檢人員長時間作業的需求，安裝有資訊及冷氣設備。採檢站首次啟用試行，篩檢超過40位民眾，平均約在五分鐘內可完成1例採檢。吳彬安副院長表示，原本急診的採檢站加上現在的新興傳染病採檢站，每天大約可以提供150位的採檢量能。第一位接受篩檢的民眾是明天要住院的潘女士，潘女士表示，感謝花蓮慈院的用心，經過篩檢過後，可以更安心的住院接受治療，醫護人員真的辛苦了。

為了落實防疫，花蓮慈院從出入口管制就開始進行分流規範，還有各項防疫措施，難免會對民眾及同仁造成些許不方便，但是這些都是為了減低感染的風險，吳彬安副院長表示，很感謝大部分的人都很願意配合，還有很多民眾感謝醫院的努力，希望民眾能作自身防疫做起，落實手部衛生，確實配戴口罩，花蓮慈濟醫院會承擔起守護生命守護健康的責任，陪伴大家平安度過疫情。

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