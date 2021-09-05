波蘭贈台40萬劑AZ　共軍出動殲16、蘇愷30等19架戰機擾台

▲共機擾台。（圖／國防部提供，下同）



記者黃巈禾／台北報導

波蘭捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗今（5）日上午6點14分運抵台灣，有軍事迷發現，從上午7時許，共機多批次多空層進入我西南空域。對此，國防部5日下午證實，有19架共機擾台。

根據臉書粉專「台灣西南空域」的記錄，共機5日多批次多空層進入我西南空域，我空軍在空監控，並於上午7時06分、7時54分、8時15分、8時17分、8時24分、8時42分、8時49分7度廣播驅離，共機位於我西南空域的高度最高7000公尺，最低2500公尺。

1個多小時過後，臉書粉專「台灣西南空域」再度記錄到，共機多批次多空層進入我西南空域，我空軍在空監控，並於上午10時21分、10時35分、11時23分、11時53分4度廣播驅離，共機位於我西南空域高度處於7000公尺和7500公尺。

對此，國防部5日下午證實有19架共機進入我西南空域，包括1架運-8反潛機、4架轟-6機、10架殲-16機、4架蘇愷-30機，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國防部公布的即時軍事動態，截至9月5日，共機在9月共出動28架共機，包括9月1日1架運-8技偵機；9月3日1架運-8電偵機、1架運-8反潛機、2架轟-6K機；9月4日2架殲轟-7機、2架運-8反潛機；9月5日1架運-8反潛機、4架轟-6機、10架殲-16機、4架蘇愷-30機。