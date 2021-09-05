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長榮染疫機師「315名接觸者」採檢出爐　還有45人檢驗中！

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

長榮機師3名機師突破性感染（案16066、案16119以及案16120），案16120就讀高中兒子（案16122）也染疫。中央流行疫情指揮中心今更新匡列接觸者採檢結果。兩名機師案16119和16120採檢315接觸者，1人陽性，還有45人檢驗中；而機師兒案16112匡列224人，全數採檢陰性。

長榮航空5天內爆出3名機師染疫，而中2名機師（案16119、案16120）的足跡更是橫跨4縣市，而其中一名機師兒子（案16112）也確認染疫，500名同學和家長集中檢疫。

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根據地方政府公布相關足跡，案16119和案16112曾去過家樂福中原店和經國店，另外還有藏壽司桃園青埔店，去過2021桃園蓮花季，也搭過168公車（往內壢方向）。

案16119另外還去過高雄，8/21跟太太到高雄市三民區正舒馥純推拿館停留5個小時之外，還有到鼓山區統一超商文信門市外面交物品，隨後返回桃園住家。而案16120在8/28曾至苗栗造橋鄉餐廳及燒烤店用餐。

案16122總共匡列224人採檢，全數採檢陰性，兩名機師案16119和案16120總共已經採檢315人，其中有1人陽性，目前還有45人檢驗中。

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