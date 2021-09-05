優先給桃園人完整疫苗接種！藍營立委喊話中央　鄭文燦回應了

▲市長鄭文燦表示，中央如在疫苗配賦上能夠給予桃園最充分的支持，10底以前完成疫苗接種7成，沒有問題！（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長榮航空機師突破性感染，傳給就讀北科附工的兒子，引爆桃園人恐慌，針對藍營立委萬美玲喊話中央，優先給予桃園人完整疫苗接種，市長鄭文燦5日於市府防疫專案會議回應，目前桃園接種疫苗的劑次人口比，比全國來的高，希望中央在疫苗配賦上能夠給予桃園最充分的支持，10底以前桃園完成疫苗接種7成，沒有問題！

鄭文燦表示，桃園是國門的第一線，承擔比別的縣市更大的風險，特別是在機場，還有民航業相關的人員，在接種上，應該是列為優先接種的名單，在疫苗接種之初，他特別跟中央要求說，機場的從業人員，以及航空業的第一線的機組人員，他們的疫苗覆蓋率必須要到達100%，必須要完整的接種兩劑。

至於桃園市目前第七輪疫苗接種，預約人數是13萬695位，而桃園目前總接種的計次人口比，是111萬2708位，疫苗的覆蓋率是48.95%，很快地就過50%了，疫苗接種的劑次人口比是比全國來的高，希望中央在疫苗配賦上能夠給予桃園最充分的支持，把這個接種的比例，不斷的提高，對於中央希望在10月前完成6成的目標，相信桃園會提早完成；假設中央給桃園充分的疫苗，桃園在10底以前完成7成沒有問題，並會比中央所規劃的速度快一點。

立委萬美玲4日針對長榮航空機師突破性感染，傳給就讀北科附工的兒子，學校師生含隔離生及家人共2,800人進行PCR採檢，對於檢測結果全數陰性指出，對國人而言，真的能夠有樂觀與放心的本錢嗎？！萬美玲要求中央，優先給予桃園人完整疫苗接種，桃園守住，台灣就安全了一大半！

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