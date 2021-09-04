萬美玲喊話「讓桃園市民優先打疫苗」　揭民眾憂機師染疫再成破口

▲國民黨立委萬美玲。（資料照片／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

長榮航空機師突破性感染，針對其中一名機師小孩確診，全校3日停課、進行PCR採檢，引發桃園市民恐慌。國民黨立委萬美玲4日表示，雖然北科附工師生第一次PCR結果全數陰性，但她仍擔憂此檢測結果恐怕沒有樂觀與放心的本錢，呼籲讓桃園市民優先接受完整疫苗施打。

萬美玲表示，由於該生高度懷疑為Delta變異病毒，且Ct值11，為高傳染性個案，且病毒還會有一段潛伏期，恐怕「全數陰性」的這個數字還需要嚴密監控。

萬美玲說，許多家長抱怨，為何已知學校有確診，卻還要讓學生到校上課？中央流行疫情指揮中心每天公布確診者足跡，不就是希望大家能夠提高警覺避免前往，而校園有了確診個案，卻讓不知情的家長跟學生到校後才宣布，若說只是為了方便集體採檢，家長恐怕無法接受，此外北科附工位在桃園市中心的鬧區，學生的活動力強，搭乘過的公車、消費過的商家等等，如何一一做好疫調，不可輕忽。

萬美玲直指，桃園市作為國門之都，從去年疫情開始，不管是部桃院內感染事件、華航諾富特事件，以及這次長榮機師染疫事件，每一次都造成桃園市民高度恐慌，生活大受影響，每一個破口都可能成為台灣防疫難以承受之痛。

萬美玲說，希望桃園市長鄭文燦記取過去的事件，縱使沒有辦法做到超前部署，也要能精凖疫調並有效控制疫情，中央也必須檢討各項防疫政策，不能再有任何破口產生，桃園在防疫的第一線，她強烈要求指揮中心，立即讓全桃園可施打疫苗的市民，優先給予完整疫苗接種。