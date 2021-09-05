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趙少康高雄集結「戰鬥藍」　黃紹庭：陳其邁比不上陳菊

▲▼趙少康南下高雄集結戰鬥藍。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康南下高雄集結戰鬥藍。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者黃巈禾／綜合報導

中廣董事長趙少康組「戰鬥藍」，日前與北北桃「戰鬥藍」市議員座談後，4日晚間南下高雄與市議會座談。國民黨議員黃紹庭期待高雄再度變天，並批評現任市長陳其邁的施政成績比不上前市長陳菊。

趙少康與「KK政線」成員李眉蓁、李亞築、陳麗娜、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲等7位市議員以及市議員黃紹庭會面。趙少康表示，蔡政府防疫及疫苗採購的政策失敗，不只讓民眾困頓辛苦，更讓年輕人失望，這個時候社會對在野黨有更多期望，希望能夠透過「戰鬥藍」傳遞積極、正向的力量，互相支援、共同發聲，發揮該有的監督制衡力量。

趙少康指出，這次座談，多人對南部的聲音發不出去感到無力，希望透過「戰鬥藍」號召有志之士，提升媒體對南部發展的關注，同時他也會盡一己之力協助這些議員，讓他們的聲音被更多人聽見。

趙少康提到，會中有人強調國民黨想重返執政，沒有分裂本錢，必須將國民黨的理念、主張，明確傳達給支持者，爭取認同，面對民進黨為在野人士亂扣帽子、動輒發動1450出征，則必須有很強的心理建設，才能堅定前行、為民喉舌。

面對2022地方選舉，黃紹庭期待高雄市重返執政，並批評陳其邁施政成績比不上陳菊時代，認為明年高雄市長選戰，國民黨大有可為，情勢更勝2018年。

趙少康表示，下周還會跟高雄監督聯盟，也是市議會「戰鬥藍」成員邱于軒 、宋立彬、陳若翠 、李雅芬 、陳美雅 、陳玫娟 、黃柏霖 等議員面對面溝通，凝聚戰鬥力。

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