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科技男手機偷拍女同事如廁！公司沒動作...送辦1個月仍繼續上班

▲新北市籍許姓男子去年9月間在桃園市某大型購物中心購物時，見穿短裙妙齡女身材火辣，竟以手機偷拍裙底，旁人提醒辣妹後夥同店員合力報警送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子廁所偷拍女同事如廁遭法辦，事隔1個月竟仍在公司上班。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

神岡某科技公司8月傳出男員工趁女員工上廁所時，拿出手機伸進門內偷拍，女員工當場報警。警方到場確認男子手機有偷拍畫面，依妨害秘密罪嫌送辦，但事隔1個月，該公司卻仍讓該名色狼繼續上班，讓女員工人心惶惶。台中市勞工局表示，全案目前仍在調查中，若屬實將依法處理。

豐原分局8月初時獲報，神岡區某科技公司出現偷拍狼，竟然還是公司男員工。警方到場後，女員工指控對方稱，她當時在女廁上廁所，突然發現一支手機竟然從隔壁間門縫伸進來偷拍，她立刻開門大叫有色狼，發現竟是公司男同事，氣到報警，表示一定要告。

警方現場檢查男員工手機，發現裏頭確實有該名女子上廁所的影片，立刻帶回派出所，警詢後於同月23日依妨害秘密罪嫌函送法辦，並通報台中市勞工局調查。

然而，該科技公司對於該名男員工，大膽在公司偷拍女員工如廁，竟然沒有任何表示。男子到現在仍在公司工作，讓受害女員工十分不滿，也讓其他女員工擔心受怕。

警方表示，全案目前由台中地檢署偵辦，8月4號已函文請勞工局調查。中市勞工局表示，目前仍在調查這一件偷拍案，如屬實將依法處理。

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