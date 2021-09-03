女遊客民宿如廁「摸衛生紙撿到iPhone」　一看驚呆！自己排第5名

男藏手機在女廁開錄影，錄下5名女子上廁所畫面。（圖／pexels）

記者李忠憲／台中報導

張姓男子去年在新社區民宿公廁藏放手機並開啟錄影功能，先後錄到5名女子如廁畫面，最後露餡遭逮。張男雖坦認犯行，表明有意願跟被害人和解，但5人中1位失聯，4人不願談和解，台中地院審結，依竊錄非公開活動及身體隱私部位罪判應執行拘役90日，易科罰金9萬元。全案不得再上訴。

20歲張姓男子去年9月20日早上8點左右，在新社區觀雲居民宿，想偷拍女生如廁的他，竟跑進女性公廁，將自己的粉紅色iPhone 5手機放在廁所上方置物架衛生紙內，並朝馬桶角度拍攝，接著就離開。結果先後有2名女子進去上廁所，春光遭全都錄下。

張男食髓知味，同日上午11點左右再度將手機放在同樣位置並開啟錄影，陸續有3名女子進去上廁所遭拍，結果最後一位女子發現有異，這才發現衛生紙內竟然有一支正在錄影的iPhone，氣到立刻報警。其他4名女子才發現，自己成了被偷拍的女主角，怒告張男。

張男從警詢到法院開庭時均坦承犯行，簡易庭法官勘驗手機，確實有5段遭偷拍的影片，其中第一跟第二位的錄在同一段，之後3人則分錄4段。法官最後認定張男觸犯2個竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，各處拘役40日、55日，應執行90日，可易科罰金。

檢察官認為判太輕上訴並說，張男只因一時好奇，就拿手機竊錄被害人非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害隱私。幸好最後一位女子發現，影片才沒外流造成更大傷害。張男雖一開始就認罪，但未向被害人表示歉意或悔意，原審判太輕。

法官審理後認為，張男在偵查中與審理中都表示很後悔，有意願也希望跟被害人和解賠償。但5名被害人中，1位始終聯繫不上，其他4人都表示不願跟張男調解。檢察官認為判太輕為無理由，駁回起訴。

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