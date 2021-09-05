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混血嫩模IG最後貼文曝！剛過22歲生日喊「好可怕」　北市墜樓亡

▲▼羅女IG擁有3.1萬名粉絲。（圖／翻攝羅女IG）

▲羅女在IG上擁有3.1萬名粉絲。（圖／翻攝羅女IG）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市一名捷克、台灣混血的22歲羅姓嫩模，被發現在大同區住家墜樓身亡，據了解，她才剛過22歲生日，而她的Instagram最後貼文也曝光，「誰能告訴我，為何我如此難過？」警方初步調查排除外力介入，待羅女的丈夫情緒平穩後，製作筆錄釐清其墜樓原因。

據悉，羅女在IG上擁有3.1萬名粉絲，她時常貼出性感生活照，還曾為「Crispy脆樂團」拍攝MV，姣好外貌成功吸引到不少目光，但貼文有時會出現負面情緒。

▼羅女IG最後一篇貼文。（圖／翻攝羅女IG）

混血嫩模IG最後貼文曝！才剛過22歲生日　北市墜樓亡。（圖／翻攝當事人IG）

▼羅女發生日文。（圖／翻攝羅女IG）

混血嫩模IG最後貼文曝！才剛過22歲生日　北市墜樓亡。（圖／翻攝當事人IG）

羅女8月24日發文說，「我農曆生日是七月十五日，大家都擺供品啥的感覺，就好像在幫我慶生。然後25號就要22歲了，真的覺得過了18以後，時間過好快，好可怕，我不想變老。」她8月25日寫道，「如果今天就要面臨死亡，我想要海葬」、「如果今天就會面臨死亡，我想跟你說我愛你。」

而羅女IG最後一篇貼文是6天前，她以英文寫下，「I miss the feelings that I used to have, I wish someone could tell me why I'm so fxxking sad（我懷念以前的快樂，誰能告訴我，為何我如此難過？）。」她還曾被住家樓下的超商店員目擊，身上帶有疑似自殘的傷痕，甚至連脖子都被紗布包裹，懷疑其情緒不穩。

羅女丈夫在2日曾打電話給110，指稱自己老婆情緒不穩，隨時有可能尋短，要警方協助留意。轄區派出所獲報後，派員到羅女位於民權西路的住家查訪，並上頂樓察看，但現場並無異狀，且聯絡她的同事後排除她家裡有人，於是先行離開。但羅女家人仍不放棄，在PTT上貼出尋人啟事，指出她「手臂有玫瑰樣刺青」，要網友幫忙找人。

▼羅女被發現卡在社區的外牆管道夾縫中。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼羅女被發現卡在社區的外牆管道夾縫中。（圖／記者游宗樺攝）

直到4日晚間10時許，社區主委回想到2天前，有住戶反應聽到墜地聲，趕緊爬上頂樓仔細向下查看，驚覺大樓外牆的管路有被重壓的痕跡，還在管道堆中發現疑似人體的黑色陰影，於是趕緊報警，在管道的陰暗處尋獲羅女，並通報警消協助將她遺體移至地面。

警方初步調查，羅女衣著完整，身上無遺書、藥物，在11樓頂樓處也沒發現可疑物品，暫排除有外力因素介入，已派員在場採證，並將遺體移至殯儀館，等待檢察官相驗，以釐清羅女確切的死亡時間。待羅女的丈夫情緒平穩後，製作筆錄釐清其墜樓原因。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼羅女才剛過22歲生日，未料竟發生憾事。（圖／翻攝羅女IG）

▲▼羅女IG擁有3.1萬名粉絲。（圖／翻攝羅女IG）

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