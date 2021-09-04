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柯文哲遭翻舊帳要踢貓　今PO擼貓片大談蓋動物之家

▲柯文哲玩貓。（圖／取自柯文哲臉書）

▲柯文哲參訪貓咪也瘋狂公益協會，與貓咪互動。（圖／取自柯文哲臉書，下同）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前批評民進黨政府撲殺走私貓不人道，沒想到卻被翻出過去曾公開表示，看到與鼠輩和平共處的貓咪，很想「一腳踹下去」，引發輿論批評。為此，柯文哲4日在臉書PO出一段參訪「貓咪也瘋狂公益協會」的影片，除了與貓咪互動外，也表示會考慮未來的動物之家採「貓狗分離」方式規劃。

柯文哲日前到「貓咪也瘋狂公益協會」參訪，隨意盤腿而坐，就有一隻橘貓就靠近，然後就爬上來窩著，一副很舒服的樣子。柯文哲笑說，以為這麼親近人的貓應該是從小養大的，後來發現，橘子貓竟然沒有耳朵，尾巴少了一截，原來他曾經是猛獸級的流浪貓。

柯文哲表示，橘貓到協會後有了「大頭黃」的名字，雖然不知道他在街頭經歷了什麼，但是大頭黃被收容時尾骨外露，雙耳潰爛，導致他當時非常懼怕人類，防衛心很重，還曾把協會的人攻擊到送急診。在協會照顧下，如今的大頭黃已經是協會最友善的大使，「有腿就坐」。

盤腿席地而坐的柯文哲，馬上就被2隻貓包圍，一開始「大頭黃」爬上來時，柯文哲似乎對貓不熟悉，手還縮了一下，擔心被大頭黃攻擊。隨後就放膽與貓互動，直言這隻非常親人且不怕生的「大頭黃」，很像加菲貓。

柯文哲表示，「貓咪也瘋狂公益協會」收容了不少貓摸，也鼓勵愛貓人來領養，但協會創辦人Davis與黃泓康獸醫師兩人還有一個夢想是建立一個大型貓咪農場以及貓咪慈善醫院。那會是一個有陽光、日照充足且充滿歡笑的療癒之地。

「他們理想中的動物之家絕不只是『收容所』、而是照顧動物權益、促進動保教育、提升認養率的環境。」柯文哲表示，要在台北要找到這麼大且友善的空間實在不容易，目前台北市打算動物之家重新選址，希望可以找到適合的地方。

▲柯文哲玩貓。（圖／取自柯文哲臉書）

▲▼柯文哲玩貓。（圖／取自柯文哲臉書）

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