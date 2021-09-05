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「政府不會做就換人」　館長嗆3+11又來：再三級警戒一半都倒光

▲▼館長直播。（圖／翻攝自YouTube）

▲館長直播對又有機師感染覺得無奈。（圖／翻攝自YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

台灣疫情取得控制後不久，再爆發長榮航空3名機師確診，2名機師與同住家人確診，其中一人更隱匿病情、違反加強自主健康管理期間的規範。「館長」陳之漢4日在直播中直喊「3+11又來了」，如果再一次三級警戒的話，全台商家都要倒一半了，他更用無奈的語氣表示，「我真的拜託政府，給我們一條活路，拜託拜託。」

長榮航空機師「突破性感染」，陳之漢4日在直播中表示5月一波疫情爆發至今，全台歷經一次三級警戒就嚴重影響民生經濟，他的健身房等事業也受到波及，現在好不容易疫情取得控制，卻又重來一波「機師確診」的情況，等於當時的「3+11」又來一次。他說自己已經懶得再講了，事業面對現在的情況坦白說就是「背水一戰。我後面就是懸崖，掉下去就死了。」

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館長坦白說現在的情況「怕得要死，我再想下去會鬱卒致死」，若台灣再來一次三級警戒，全台灣一半以上商家倒光，學生不能上課父母又要頭痛，「你自己政府，你上次就這樣，這次還這樣，是不是難道真的不會做要換人做咧？」

「我真的拜託政府，給我們一條活路」，館長無奈表示，希望政府能控管好疫情不要再讓同樣的事件上演，「真的啦，幫幫忙啦，好不好。」

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