　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

急診醫嘆「機師也是人」鼓勵取代指責　網用3點回擊：真的是人

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Boeing787-9,波音787-9,B-17885,出國,旅遊,桃園機場,航空業,觀光,桃機,防疫,機組員,機師,居檢,派飛,檢疫,旅遊泡泡,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲2名長榮航空機師完整接種疫苗，仍確診新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／董美琪報導

急診醫師白永嘉4日在臉書發文感嘆，很多人的生活快過不下去，現在又陷入Delta危機。但他認為，人都會犯錯，各行各業總有害群之馬，且絕大部分的機組人員都很相當遵守規定，過程身心壓力大，呼籲大家用鼓勵取代指責，為機組人員加油。此文一出，引起熱議。

白永嘉醫師在「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文表示，好多人的生活快過不下去，終於大多數的人可以漸漸恢復正常工作，現在又陷入Delta危機，「機師也是人，人就會犯錯，當台灣疫情趨緩，機師也會鬆懈，但其實全世界還是很嚴重的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言，「各行各業總有害群之馬，這位機師的鬆懈，讓許多人被採檢被匡列被隔離……其他大部分遵守規定的機組人員，一定會因此受到更嚴格的要求規範，您們辛苦了，您們是比醫護人員更高風險接觸病毒，台灣能不能順利守住，您們的辛苦配合規定絕對是關鍵因素。用鼓勵取代指責，我們一起為機組人員加油！」

白永嘉指出，大多數機組空服人員，辛苦工作養家，下班後也是遵守規定，如今卻要被大家一起罵進去，真的不太好。

▲▼ 高端疫苗 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲疫情再緊繃，莊人祥證實9月7日起維持二級警戒。（圖／記者劉亮亨攝）

不過多數網友鼓勵不下去，紛紛留言表示，「已經四五十歲了，不是幼稚園幼兒！鼓勵取代指責？有想過因為自己一時僥倖害了神經緊繃的醫護？全台灣還要承受多大的池魚之殃？」、「人都會犯錯，第一次可以原諒，為什麼還在犯第二次，殊不知基層都民不聊生了嗎」、「機師也是人，但他們是高度的傳播者，在隔離期間到處走，這樣對嗎？老百性懷疑感染者都要乖乖被隔離14天，才能出走，那些東京奧運選手不是也是嗎回來乖乖的隔離，大家都是人」。

有網友更直接點出3項重點，「機師真的也是人，但他錯在不誠實填寫，並且有症狀是趴趴走」且不該確診了，又讓小孩去上課，「沒人想染疫，怪的是不誠實還趴趴走。」

不過也有一些網友感謝白永嘉，「很感謝社會上有像白醫生這樣的人願意說這些鼓勵和理性的話，讓機組員能在這一年多裡一片無情的謾罵中，看到溫暖的陽光」、「絕大部分真的都是遵守規定的機組人員」、「機組人員的隔離，遠比其他旅行／商務隔離的人，對身心造成更大的壓力。他們飛抵國外後，基本上只能待在旅館房間內；回國後等隔離完畢，很可能就是接著再飛出去－－這和其他人隔離完就解放，是截然不同的概念」。

警戒三級時，很多人的生活快過不下去 好不容易大多數的人可以恢復正常工作 現在又陷入Delta危機 真的會擔心又要升級 機師也是人 人就會犯錯 當台灣疫情趨緩 機師也會鬆懈 但其實全世界還是很嚴重的 各行各業總有害群之馬 這位機師的鬆懈 ...

急診醫師的眼睛（白永嘉醫師） 發佈於 2021年9月4日 星期六

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

急診醫嘆「機師也是人」鼓勵取代指責　網用3點回擊：真的是人

強者都說「是我的錯」！處理問題「3招必勝」關鍵：主動承擔

9月6日「警戒降級」無望！　莊人祥證實：維持二級警戒

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

時間有誤？疑染Delta機師「清晨6:56」到高雄按摩5hrs　真相曝光

8門號「只有1個」收到細胞簡訊　隔離中網友質疑：疫情簡訊有用嗎

隔離中收到警示細胞簡訊！他驚8組門號「僅1組收到」超疑惑

快訊／苗栗350人收簡訊採檢出爐！染疫機師曾回老家　社區急快篩

110萬則細胞簡訊寄出！　醫勞盟：又是一場「艱難的戰役」

農曆七月最後3天超陰！民俗專家曝「3地點」別去：還有3種人要注意

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

5歲女兒亂入錄影報本名+生肖　秒變爆料現場！媽急忙切鏡頭

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

洛威拿犬癱瘓百日「奇蹟發生了」 努力站立模樣媽感動：進步好多

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

長榮2確診機師「桃、苗足跡」曝光　打疫苗仍染疫...柯：Delta有破口！

急診醫嘆「機師也是人」鼓勵取代指責　網用3點回擊：真的是人

強者都說「是我的錯」！處理問題「3招必勝」關鍵：主動承擔

9月6日「警戒降級」無望！　莊人祥證實：維持二級警戒

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

時間有誤？疑染Delta機師「清晨6:56」到高雄按摩5hrs　真相曝光

8門號「只有1個」收到細胞簡訊　隔離中網友質疑：疫情簡訊有用嗎

隔離中收到警示細胞簡訊！他驚8組門號「僅1組收到」超疑惑

快訊／苗栗350人收簡訊採檢出爐！染疫機師曾回老家　社區急快篩

110萬則細胞簡訊寄出！　醫勞盟：又是一場「艱難的戰役」

農曆七月最後3天超陰！民俗專家曝「3地點」別去：還有3種人要注意

急診醫嘆「機師也是人」鼓勵取代指責　網用3點回擊：真的是人

「倫敦橋倒了」…伊麗莎白女王駕崩應變計畫外洩　英國民眾怒了

橘貓叼走今彩539彩券！正妹主人驚見「中二獎」嚇傻：買肉肉了

《瑞克和莫蒂》無預警推真人版　驚喜卡司就是「瘋狂科學家」原型

新北法拍屋25萬無人買！房仲揭唯一出路：要有人砸大錢

英國「伊麗莎白女王號」航母抵橫須賀基地　首度泊靠日本

全球「市值20大公司」14家在美國　財經專家：中國憑什麼制衡美國

曾被狂酸大餅臉！　愛莉莎莎3年後「臉型大改變」樂歪：很少人再罵

我怕塔利班！「塑膠袋梅西」向偶像求救　想快點逃離阿富汗

開飛機逃出！美國人還不來　阿富汗飛行員求救：他們會殺了我們

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

時間有誤？機師到高雄按摩5hrs真相曝

國家警報轟大雷雨！台北天空破洞

「這地區」超多人收到警示簡訊！　怕爆：只出門兩天

不斷更新／長榮機師兒確診　各縣市活動停辦一覽

莊人祥：9月7日起維持二級警戒

沒去過桃園也收到簡訊！指揮中心回應了

防Delta燒進彰化　中秋禁社區集體烤肉

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

隔離中細胞簡訊！他8組門號「僅1組收到」超疑惑

即／最新足跡曝光！機師、機師兒「去過2家樂福」

110萬則細胞簡訊寄出！　醫勞盟：又是一場艱難的戰役

更多熱門

相關新聞

柯文哲去年就說過！要機組員隔離14天

柯文哲去年就說過！要機組員隔離14天

長榮再傳2名機師完整接種2劑疫苗，卻發生突破性感染，導致全台民眾恐慌，機組人員居家檢疫的問題再度被拿出來討論。對此，有網友翻出台北市長柯文哲去年說過的話，大讚「阿北先知」，貼文瞬間在網路上引起討論。

收到簡訊！網敲碗「足跡在哪」灌爆衛福部

收到簡訊！網敲碗「足跡在哪」灌爆衛福部

「這地區」超多人收到警示簡訊！　怕爆：只出門兩天

「這地區」超多人收到警示簡訊！　怕爆：只出門兩天

桃園機師事件會滾動式檢討防疫　

桃園機師事件會滾動式檢討防疫　

110萬警示簡訊寄了　網震撼：萬華爆發「也才60萬封」

110萬警示簡訊寄了　網震撼：萬華爆發「也才60萬封」

關鍵字：

急診醫師機師急診醫白永嘉

讀者迴響

熱門新聞

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」100%變癌症

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

結婚4年求歡剩「1周2次」！劉雨柔氣到想休夫

iPhone13即將在9月開賣　3C達人卻建議買iPhone12　

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

婦遭輾斃夫痛哭　肇事男：有地方洗澡嗎？

貓咖啡倒閉　30隻貓被丟下「遍地屍體」

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

柯文哲去年就說過！要機組員隔離14天

時間有誤？機師到高雄按摩5hrs真相曝

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

閃嫁身障富豪退圈13年！　黎姿「身價4天增11億」

國家警報轟大雷雨！台北天空破洞

「這地區」超多人收到警示簡訊！　怕爆：只出門兩天

更多

最夯影音

更多
路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了
言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面