急診醫嘆「機師也是人」鼓勵取代指責　網用3點回擊：真的是人

▲2名長榮航空機師完整接種疫苗，仍確診新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／董美琪報導

急診醫師白永嘉4日在臉書發文感嘆，很多人的生活快過不下去，現在又陷入Delta危機。但他認為，人都會犯錯，各行各業總有害群之馬，且絕大部分的機組人員都很相當遵守規定，過程身心壓力大，呼籲大家用鼓勵取代指責，為機組人員加油。此文一出，引起熱議。

白永嘉醫師在「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文表示，好多人的生活快過不下去，終於大多數的人可以漸漸恢復正常工作，現在又陷入Delta危機，「機師也是人，人就會犯錯，當台灣疫情趨緩，機師也會鬆懈，但其實全世界還是很嚴重的。」

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他直言，「各行各業總有害群之馬，這位機師的鬆懈，讓許多人被採檢被匡列被隔離……其他大部分遵守規定的機組人員，一定會因此受到更嚴格的要求規範，您們辛苦了，您們是比醫護人員更高風險接觸病毒，台灣能不能順利守住，您們的辛苦配合規定絕對是關鍵因素。用鼓勵取代指責，我們一起為機組人員加油！」

白永嘉指出，大多數機組空服人員，辛苦工作養家，下班後也是遵守規定，如今卻要被大家一起罵進去，真的不太好。

▲疫情再緊繃，莊人祥證實9月7日起維持二級警戒。（圖／記者劉亮亨攝）

不過多數網友鼓勵不下去，紛紛留言表示，「已經四五十歲了，不是幼稚園幼兒！鼓勵取代指責？有想過因為自己一時僥倖害了神經緊繃的醫護？全台灣還要承受多大的池魚之殃？」、「人都會犯錯，第一次可以原諒，為什麼還在犯第二次，殊不知基層都民不聊生了嗎」、「機師也是人，但他們是高度的傳播者，在隔離期間到處走，這樣對嗎？老百性懷疑感染者都要乖乖被隔離14天，才能出走，那些東京奧運選手不是也是嗎回來乖乖的隔離，大家都是人」。

有網友更直接點出3項重點，「機師真的也是人，但他錯在不誠實填寫，並且有症狀是趴趴走」且不該確診了，又讓小孩去上課，「沒人想染疫，怪的是不誠實還趴趴走。」

不過也有一些網友感謝白永嘉，「很感謝社會上有像白醫生這樣的人願意說這些鼓勵和理性的話，讓機組員能在這一年多裡一片無情的謾罵中，看到溫暖的陽光」、「絕大部分真的都是遵守規定的機組人員」、「機組人員的隔離，遠比其他旅行／商務隔離的人，對身心造成更大的壓力。他們飛抵國外後，基本上只能待在旅館房間內；回國後等隔離完畢，很可能就是接著再飛出去－－這和其他人隔離完就解放，是截然不同的概念」。