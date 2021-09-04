快訊／我只是想陪孫女！家人怒控誘略　林口阿嬤被移送一路爆哭

記者陳雕文／新北報導

新北林口阿嬤上月27日帶著患有類風溼性關節炎的8歲孫女到嘉義，跟外界斷絕聯繫，家屬心急如焚報案，後來對阿嬤提告略誘罪，警方3日晚間循線在桃園找到嬤孫2人。阿嬤4日早上製作筆錄時表示，不想依賴西醫，而是透過宗教信仰的力量治孫女的病，沒想到被家人提告…稍早阿嬤被移送時崩潰爆哭。

▲林口阿嬤被移送地檢署時激動爆哭。（圖／記者陳雕文翻攝）

●理念不合

據了解，61歲林姓阿嬤不信西醫，心疼孫女要長期打針與吃藥，為此跟家人發生爭執，阿嬤上個月就偷偷在桃園租一間套房，還在牆上貼上孫女的生活作息與課表，計畫要帶孫女脫離原生家庭到桃園，用宗教力量治療關節炎，並脫離校園生活自學成長。

由於阿嬤並無監護權，在未獲得父母同意下將孫女帶離，已經涉犯略誘罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，家屬在2日下午提告。

●一夜的淚

阿嬤在3日晚間被帶回林口警分局，期間不斷啜泣，還強調自己真的很愛孫女，到了4日早上仍哭不停，因為不能陪伴孫女讓她深感難過，也對家人提告的行為感到傷心，她認為自己只是愛孩子的方式不同，不該落此下場。

製作完筆錄，阿嬤被員警帶出分局準備移送地檢署，她情緒徹底崩潰，痛哭失聲還一度腿軟倒地。