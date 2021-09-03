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孫女關節炎阿嬤靠「信仰治療」　帶走失聯7天！不就醫恐怖後果曝

記者陳雕文／綜合報導

新北市林口區一名阿嬤跟家人告知要去嘉義玩3天，上月27日帶8歲孫女出門，卻再也沒回家，本月2日家屬對阿嬤提告「略誘罪」，原因是阿嬤先前曾跟女兒發生爭執，認為孫女患類風濕性關節炎不應總是靠藥物控制，決定透過宗教信仰治療！小兒科醫師則分析延誤就醫會導致的恐怖後果。

▲▼祖孫最後身影。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼祖孫最後身影。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼祖孫最後身影。（圖／記者陳雕文翻攝）

家屬透露，女童因為患有類風溼性關節炎，必須要定期打針、吃藥才能避免關節發炎，但阿嬤認為此舉是「不疼她」，希望能夠依靠宗教的力量讓孫女好起來，因此才將女童帶離，如今開學了也不讓孩子回去學校上課，說是要靠「自學」，也不打算帶女童返家了。

經警方調查後，發現阿嬤帶著孫女於上月30號下午4點多在嘉義客運轉運站現身，身穿粉紅色上衣的阿嬤帶著灰色上衣的孫女搭客運離開嘉義，並於晚間8點多在桃園經國轉運站下車，目前家人已北上趕往桃園，盼能趕快找到兩人。

女童奶奶焦急地表示，「我不知道該怎麼辦，我兒子也沒辦法上班，天天在煩惱，我媳婦在家裡哭得半死，抱著嬰兒也不知道該怎麼辦」，同時喊話女童阿嬤「不然妳也要打通電話，讓大家知道你們平安」；父親也難過地說「小孩是無辜的」，希望女兒能趕快回來。

▲▼祖孫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲祖孫出遊卻失蹤，家屬PO出照片請網友協尋。（圖／翻攝自臉書）

由於阿嬤並無監護權，在未獲得父母同意下將孫女帶離，已經涉犯略誘罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，家屬在2日下午正式提告，以便警方通報檢察官指揮追查，如網友有發現祖孫身影可通報家屬及林口警方，讓陳姓女童可以盡快返家。

小兒風免科主治醫師洪千惠表示，兒童的類風濕性關節炎可分成三型，分別是全身型、多關節型以及小關節型，症狀多以關節發炎為主，若是全身型，則是除了關節疼痛之外，還會持續發燒、起疹子；如果延誤治療，關節會一直反覆發炎導致變形及功能喪失。

洪千惠補充說，如果是女孩子，除了關節之外，會有更高的機率罹患眼部的「葡萄膜炎」進而對視力造成傷害。

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