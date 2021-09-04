差點踹下去！陳佩琪遭諷「嫁掉就該偷笑」　柯文哲事後竟不認帳

▲陳佩琪分享與柯文哲的生活小故事，指控柯文哲「事後不認帳」。（圖／翻攝自臉書／柯文哲）



記者柯振中／綜合報導

柯文哲夫人陳佩琪3日分享，與丈夫生活中的小故事，中間時常出現「失言風波」，讓她忍不住想踹下去，豈料柯文哲還會事後不認帳，趣事逗樂了不少粉絲。

陳佩琪在臉書分享，日前是她的生日，許多人跑去提醒柯文哲，應該好好表示一番，以示有將別人牢記在心裡。沒想到，柯文哲給她的「驚喜」，竟是失神凝望遠方，接著喃喃自語「 啊！ 妳生日到了吼，那不就是正式邁入阿婆的年紀了」，讓她差點忍不住，就要「一拳踹下去」。

陳佩琪提到，先前走私貓的安樂死風波，柯文哲在臉書上發文評論，竟有人挖出柯文哲過去說的，有大貓不思盡忠職守，與鼠輩們和平共處，真想「一腳踹下去」，這段隱喻環南市場改建前的狀況，成為砲轟柯文哲的武器。

▼陳佩琪分享與柯文哲生活中的小故事。（資料照／記者林敬旻攝）



此外，柯文哲還曾對陳佩琪說，像她這樣又沈又悶的個性，能找到人嫁掉，就該躲到一旁偷笑，讓陳佩琪差點又忍不住，要一拳揮下去，「不過他事後不認他曾經講過這話。」

陳佩琪話鋒一轉，談到近期買疫苗「接力賽跑」的議題，讓她不禁有所感悟，許多人在幫忙跑前幾棒，如去年想買3,000萬劑疫苗的生技公司、年初想買疫苗捐贈的大企業家，以及有管道能夠接洽的前副總統呂秀蓮，「只不過這些人手上的棒子都活生生被人撞掉了。」

陳佩琪表示，因為郭董、台積電與慈濟實在看不下去，只好把接力棒撿起來，繼續向前跑，「到底是誰撞掉棒子的」，每個人心中都有答案，「只不過看到今天的新聞，有人已經迫不及待把選舉用的那套芒果乾拿出來賣了！」

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